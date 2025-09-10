曹國稱“二三十歲男性極右”的言論引發爭議……放任性別矛盾的政界負有責任



祖國革新黨革新政策研究院院長曹國在光復節赦免後不久突然主張“二三十歲（20歲-39歲）男性極右論”，引發了爭議。曹國表示：“二三十歲男性表現出所謂的極右傾向。（部分二三十歲男性）受到了國民力量黨這一極右政黨的影響。”也有人指出，對其子女入學舞弊等問題的批評，是否因爲二三十歲男性羣體趨向極右化。



曹國還表示：“我認爲他們對工作崗位、大學學費、就業、房子問題有痛苦和不滿，解決這個問題是政治家的任務。”雖然引發了爭議，但是該發言起到了把在上次總統選舉時失蹤的二三十歲一代問題搬上公開討論舞臺的效果。



特別之處在於，共同民主黨和國民力量黨對這一問題一直保持沉默。巨大兩黨的領導層沒有就此事發表正式發言。能聽到的，總共也就是共同民主黨議員姜得九“擔心二三十歲青年們受到了多大的傷害”的發言和朴相赫議員所說的“相信青年一代的健康性”。



二三十歲一代的男女矛盾從10年前開始加深，但隨着政治圈利用或放任不管，已經化膿到極點。網絡社區中充斥着二三十歲男女互相傾吐的敵對言辭。去年結婚的韓國男性和日本女性夫婦爲1176對，比前年增加了40%，對此，部分二三十歲男性甚至解釋說，性別矛盾的深化導致了海外結婚的增加。



但兩大政黨在上次總統選舉局面中也沒有提及性別矛盾問題。據分析，論支持基礎，共同民主黨是二三十歲女性，國民力量黨是二三十歲男性，因此兩黨都選擇了維持現狀。反正沒有信心解決錯綜複雜的性別矛盾，所以乾脆不碰爲好。



在上次總統選舉中，20多歲男性中支持李在明的只有四分之一。三大電視臺的出口民調顯示，20多歲男性對李在明的支持率爲24%，比2022年減少12.3個百分點。30多歲男性的支持率爲34.5%，比上次總統選舉時減少4.7個百分點。



但二三十歲女性也並非全力支持李在明。20多歲女性佔58.1%，30多歲女性佔57.3%，略超過一半。雖然高於國民力量黨支持率較高的60多歲女性的50%，但與共同民主黨支持率較高的四五十歲女性的70%左右相比，低了10個百分點以上。共同民主黨和國民力量黨也只是將青年層分成性別，並沒有帶來政治效能感。



如果政界就這樣放任青年們的性別矛盾，從長遠來看，會對社會團結和國家生產性產生負面影響。政界應該剋制對一方性別進行污名化、排斥的表達，以理解和包容的態度對待。



特別是，巨大兩黨應該反省分吃未來一代“二三十歲”的“敵對共生”，並各自摸索將支持擴大到二三十歲一代的方案。兩黨應該和政府一起提出包括全體青年的工作崗位、居住、教育、照顧政策等，照顧實際生活。希望即將出臺的朝野政協議體出臺青年僱傭對策等，使整個政界恢復青年層的信任。

