三星電子與LG電子在柏林國際電子展競逐人工智能家居主導權

三星電子與LG電子在歐洲最大信息技術（IT）及家電展覽會“2025年柏林國際電子消費品展覽會（IFA 2025）”上分別展示了基於人工智能（AI）住宅的下壹代生活模式。該技術通過AI感知周圍環境並自主判斷，從而智能優化用戶的日常生活。三星電子於當地時間5日至9日在柏林展覽中心舉辦的IFA 2025上推出了AI住宅技術集大成之作——“智能模塊化住宅解決方案”。三星電子建造了壹座面積達218平方米、包含玄關、客廳、臥室等住宅結構的模塊化建築，打造可體驗三星AI家居技術的空間。當手機接觸智能門鎖時房門自動開啟，步入客廳之際燈光即按用戶偏好亮度自動點亮。AI自主卷起窗簾等無需用戶意識介入的自主判斷與運作技術，引發了參觀者的高度關註。三星電子AI體驗館周圍甚至出現參觀者排隊等候入場的場景。當親眼目睹AI家居技術驅動家電運行時，觀眾席間不時傳出“哇”的驚嘆聲。LG電子在本屆展會重點推介了擬於今年上市的AI家居中樞“LG ThinQ On”及相關AI家居技術。該技術通過對話交互為用戶提供協助。例如當正在進行健康管理的用戶烹飪時，AI會推薦符合需求的膳食菜單與食譜。菜單確定後，系統將自動預備所需廚電設備。還可觀察到在烹飪結束後，AI會檢查烤箱狀態，並建議開啟空氣凈化器或開窗通風。基於AI家居的家電產品，近期被韓國家電企業視為拉開與中國家電企業技術差距的核心競爭力。LG電子相關負責人表示：“中國雖也推出應用AI技術的家電，並通過自有應用程序等強化連接性，但應用生成式AI等技術的智能家居研發仍處於初級階段。”采用人工智能家居解決方案實現的節能效果與安防強化也備受關註。三星電子與LG電子表示，通過人工智能家居技術，洗衣機等家電產品最高可節約70%的能耗。家電行業認為AI家居技術將成為推動行業未來增長的核心動力。市場調研機構InsightAce Analytics預測，基於AI的全球智能家居市場規模將從2024年的153億美元（約21.3萬億韓元）增長至2034年的1041億美元（約144.7萬億韓元），未來十年年均增長率達21.3%。柏林=李棟勛記者 dhlee@donga.com