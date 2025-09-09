巴黎市民齊唱《Kop：獵魔女團》主題曲 沈浸K-融合料理盛宴

“隨著韓餐熱潮席卷巴黎，本地韓餐廳已增至300家，但由韓國人經營的正宗韓餐館實則不多。我們希望讓巴黎市民真切體驗到韓國傳統醬料的獨特風味。”法籍韓裔第三代、Primetime代表李在曜（音）於6日（當地時間）起在巴黎安德烈•雪鐵龍公園舉行為期兩天的“K-Street Festival”活動現場如此表示。該慶典由旅法韓裔第二三代為主力的Primetime與巴黎15區簽署諒解備忘錄（MOU）共同舉辦，今年已迎來第五屆。活動匯聚40余家當地企業的K-Food、K-Beauty等特色展位，通過韓食料理大賽、K-Pop模仿舞蹈及DJ表演等多元節目，兩天內吸引約6萬人次參與，其中約90%訪客為10、20多歲的法國青年。活動高潮是以韓國傳統醬料為主題的料理大賽。18位法韓籍廚師以醬油、辣椒醬、大醬等傳統醬料為靈感，呈現創意融合料理。廚師龔明輝在7日決賽中憑借佐以大醬醬汁的融合五花肉牛排摘得桂冠。擔任評審的埃裏克•蒂卡納主廚評價道：“完美展現了韓國傳統大醬的醇厚風味。相較於泡菜，醬料更能與其他食材和諧共融，具有更廣闊的拓展空間。”首爾米其林二星餐廳“權熟手”主廚權禹重作為特邀評審亮相亦引發關註。權主廚特地從首爾空運500人份傳統醬料，於當日舉辦面向巴黎市民的品鑒會。他表示：“法國以需熟成的奶酪為核心食材，而韓國醬料同樣經歷植物性發酵過程，相信能獲得良好接受度。目睹巴黎市民品嘗醬料時的欣喜表情，預感韓式醬料即將風靡歐洲。”活動現場隨處可見對全球熱播劇《Kop：獵魔女團》的濃厚興趣。當劇集OST《Golden》響徹會場時，法國青年紛紛湧向主舞臺齊聲合唱並即興起舞。《Kop：獵魔女團》周邊展位與防彈少年團（BTS）周邊區同列最長隊伍行列。因劇集取景地而備受關註的首爾市亦特設主題拍照區吸引遊客。李代表感慨道：“韓裔第二三代幼時多因種族歧視遭受創傷，如今能如此自豪地彰顯韓國文化身份，令人倍感欣慰。”柳根亨 noel@donga.com