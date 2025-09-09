總統和朝野代表就民生協議體達成協議……不能停留在口頭上



李在明總統、共同民主黨代表鄭清來、國民力量黨代表張東赫8日在午餐會晤中就組建民生經濟協議體達成了協議。朝野政黨首席發言人在當天會談後一同宣佈了上述內容，並表示李在明和鄭清來接受了張東赫的提議。通過新設的民生經濟協議體，預計將以朝野共同的總統選舉公約爲中心，討論青年僱用、廢除瀆職罪、股票轉讓稅大股東標準、提振地方建設景氣等問題。據說，李在明就此次協議表示：“這難道不是在野黨的成果，執政黨的國政成功嗎？”



李在明在當天進行了1小時20分鐘的午餐會晤後，又與張東赫進行了30分鐘的首次單獨會談。李在明表示，“朝野在國民看來衝突過度，是不可取的”，表示將超出聽取在野黨的意見，努力讓所有國民的聲音在國政上得到公平的反映。在當選黨代表後一個多月來一直拒絕與國民力量黨正式見面的鄭清來笑着與張東赫握了手。



在單獨會談中，張東赫對廢除檢察廳等表示擔憂，李在明則回答說會充分反映野黨的意見。但就朝野尖銳對立的延長三大特檢、設立內亂特別法庭法案等敏感懸案，雙方沒有找到明確的切入點。據說，對於張東赫要求李在明對這兩個法案行使否決權，李在明沒有作出回答。



此次會晤是在朝野持續發生強強衝突、對話失蹤的情況下進行的。首先提議舉行會晤的李在明接受了張東赫的單獨會談要求。在會晤中，李在明表現出傾聽在野黨意見的姿態，一直反目成仇的朝野代表也表現出了首先承認對方是對話對象的態度。可以說，這爲朝野從對決轉變爲對話提供了最低限度的契機。



關鍵是，好不容易準備的變化跡象能否不侷限於口頭、延續到實際朝野合作上。李在明在就任後與朝野代表的會晤中也提議了踐行朝野共同公約。此後，朝野政黨就成立民生公約協議體達成了協議，但在此後的兩個月裏，此事在朝野對峙中化作了烏有。李在明和朝野代表當天一致表示需要“溝通的窗口”。三方會晤應該延續到第二次、第三次，成爲真正打通政局堵塞處的通道。只有這樣，對恢復政治的期待纔不會轉變爲“這次也是作秀嗎”的失望。

