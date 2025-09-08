在美國“戴着鎖鏈被囚禁”的韓國人，用包機接回韓國

“移民執法人員突然闖入正在安裝設備的工廠，連隨身物品都沒來得及收拾就被拉到了工廠走廊裏。數百人像小學生一樣排成5列縱隊，按照執法人員們的指示行事。每個前往拘留所的人還都戴上了鎖鏈。”兩天前，美國移民執法人員在佐治亞州薩凡納的現代汽車-LG新能源合作電池工廠展開大規模查處非法滯留人員的行動，當時在現場的多名職員當地時間6日這樣向記者說明當時的恐怖情形。與當時因查處而被關押在距離工廠約2小時車程的福克斯頓美國移民與海關執法局拘留所的300多名韓國人不同，他們是在得到被認可擁有公民權、派駐簽證（E-2）等而被釋放的職員。職員們表示：“執法人員們動用直升機和裝甲車，像獵捕平民一樣，連工廠屋頂和集裝箱都翻了個底朝天，碰上工廠員工就抓走。”在這一過程中，擔心被抓的部分西班牙裔工人跳進了工廠內的蓮花池。職員們還說：“執法人員們問走廊裏職員的第一句話是，‘是美國公民還是簽證?’。如果說是公民，就去右側一排，如果說是簽證，就要去另一方向，在那裏重新分類爲ESTA、B1、B2、E2等簽證種類，需要接受長達四五個小時的身份確認。”在此過程中，未能證明合法身份者的手腕上被套上手鐲模樣的紅帶子，連上廁所都受到移民警察的監視。之後他們被鐵鏈捆住手腳，被押送到不知道去往哪裏的護送車，最終被送到了福克斯頓拘留所。據悉，其中還包括初期孕婦。職員們吐露道：“第二天去工廠裏時，失去主人的包包散落着數十個。剩下的職員們一個一個確認包上的名牌，按公司分類收集起來，每次看的時候都心情慘淡。”此外，韓國總統祕書室長姜勳植7日表示：“李在明總統指示要全力應對，儘快解決問題。”李在明6日也曾表示：“要全力以赴，不讓韓國國民的權益受到侵害，儘快使事態恢復平靜。”尹多彬記者、申娜莉記者、薩凡納/福克斯頓=常駐美國記者林宇善 empty@donga.com、journari@donga.com、iamsun@donga.com