美國執法部門突襲現代汽車和LG新能源在建工廠，“打擊非法移民”……475人被捕

美國政府當地時間4日對位於佐治亞州的現代汽車-LG新能源合作電池工廠（HL-GA）建設現場進行了查處，以非法滯留嫌疑逮捕了475多人。據悉，其中一半以上是韓國人。隨着美國當局在韓美製造業同盟的“象徵”佐治亞州針對韓國企業進行了罕見的大規模查處，人們對於韓美經濟合作可能出現裂痕的憂慮越來越大。美國酒精、菸草、火器和爆炸物管理局當天在社交媒體X上表示：“位於佐治亞州布萊恩縣的現代超級電池工廠進行了大規模移民查處行動，最多逮捕了約475名非法滯留者。”當天的查處行動，不僅動員了酒精、菸草、火器和爆炸物管理局，還動員了國土安全部下屬的美國移民和海關執法局、聯邦調查局、緝毒局、國稅局等多個美國政府機關。據外交當局透露，被捕的475多人中，包括從韓國出差的現代汽車、LG新能源總公司職員在內的從事工廠設備工作的韓國合作公司職員等，有250多名韓國人。當天，國土安全部新聞官林賽·威廉姆斯表示：“剝削勞動力、違反聯邦法的人將承擔責任。”受突如其來的查處行動的影響，現代汽車-LG新能源合作電池工廠的建設處於“全面停止”狀態。也有人預測，明年的開工日程將不可避免地出現問題。現代汽車和LG新能源2023年以5比5的股份設立法人，並投入75.9億美元（約10.5萬億韓元）建設合作電池工廠。朴賢益記者、紐約=常駐記者林宇善、李元週記者 beepark@donga.com、imsun@donga.com、takeoff@donga.com