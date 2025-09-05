韓國傳統制造業就業崗位急劇減少 “鐵銹地帶”危機隱現

長期以來為國內就業創造做出積極貢獻的傳統制造業領域就業崗位正快速消失。制造業就業減少必將引發相關產業生產設施所在地的區域經濟危機。有觀點指出，近期石油化工、顯示器、鋼鐵產業的危機已導致忠清南道瑞山、全羅南道麗水、慶尚北道浦項等地區陷入長期蕭條，亟需采取措施防止這些地區淪為“韓國版鐵銹地帶（指美國衰落的工業地區）”。4日，《東亞日報》對石油化工、顯示器、鋼鐵領域十大企業的金融監督院電子公示和可持續發展報告最近三年數據（2022年至2025年6月底）進行分析的結果顯示，這些公司的員工數量在此期間減少約6185人（降幅6.2%）。在行業景氣較好的2022年，這10家企業總就業人數為99492人，而截至今年6月底已縮減至93307人。本次分析對象包括LG化學、樂天化學、韓華解決方案、SK地球科學、麗川NCC等5家石油化工主要企業，三星顯示器、LG顯示器等2家顯示器企業，以及浦項制鐵、現代制鐵、東國制鋼等3家鋼鐵企業。這些均是各行業協會推選的銷售額排名靠前企業。石油化工、顯示器、鋼鐵正是當前面臨結構調整的主要行業，韓國信用評級曾在2023年9月指出，隨著中國自給率提高，這些產業將成為受市場變化影響最大的領域。當大企業開始削減生產人力時，其二、三級合作企業的就業崗位必然以更快速度減少。梨花女子大學經濟學系教授石秉勛（音）表示：“法人稅上調、黃信封法（〈工會及勞動關系調整法〉修訂案）、商法修訂案等正逐漸形成‘不利於企業經營的環境’”，“若疊加韓國大企業將生產設施遷往美國的情況，將引發國內制造業空心化，並增大催生韓國版鐵銹地帶的可能性。”李敏娥記者 omg@donga.com