只有取消造就“彼得潘”的限制，才能恢復“成長階梯”



從1日開始，被定性爲中小企業的銷售標準在10年內從最高1500億韓元上調到了1800億韓元。隨着標準的放寬，一度成爲中堅企業的300多家企業重新迴歸中小企業。



中小企業界對此次措施表示歡迎稱：“新冠疫情以後物價急劇上漲，原材料價格暴漲，很多都只是銷售額增加的外形增長，沒有實際增長。”相反，中堅企業界擔心，放寬這種標準可能會引發猶豫增長的“彼得潘綜合徵”。韓國中堅企業聯合會人士表示：“現行的銷售標準上限已經是英國、美國等主要國家的兩倍。政策支援大部分集中在中小企業，因此企業沒有理由成爲中堅企業。”



彼得潘綜合徵源於心理學家丹凱利博士1983年的著作《彼得潘綜合症：不想成年的人》。指的是雖已成年卻無法適應成人社會、希望繼續當孩子的心理。雖然規模變大成爲中堅企業，但希望留在中小企業繼續得到支援的現象，被稱爲中小企業的彼得潘綜合徵。



中小企業的標準是決定減免稅收、金融支援、放寬限制等政府政策適用對象的重要尺度。據韓國經濟人協會透露，一家企業從中小企業畢業時適用的限制將從57個增加到183個，增至3倍以上。只適用於中小企業的貸款或特別稅額減免、公共機關投標優待等優惠，在成爲中堅企業的瞬間就會消失。



因此，在現場，爲了避免從中小企業畢業，開設分廠或調整日常工人等分割企業的情況也很多。截至2023年，從中小企業成長爲中堅企業的有301家，反過來從中堅企業回到中小企業的有574家，是中堅企業的兩倍。



專家們強調：“現在的企業生態界，相比成長更注重保護。爲了恢復中小→中堅→大企業的順暢的企業成長階梯，也要擺脫集中於中小企業的支援政策。”



據大韓商工會議所透露，中小企業支援事業從2018年的1422個增加到2023年的1646個，預算也從21.9萬億韓元增加到35萬億韓元，增加了60%。雖然加強了對中小企業的支援，但根據瑞士洛桑國際管理學院發表的國家競爭力評價，韓國中小企業競爭力排名反而從20年前的41位降至去年的61位。也就是說，一邊倒的保護政策對加強中小企業競爭力沒有多大幫助。



韓國銀行預測，今年韓國經濟將比去年增長0.9%。在“增長率低於1%”情況下，現在比任何時候都更需要找回經濟增長的活力。在危機感中，韓國經濟人協會、大韓商工會議所、韓國中堅企業聯合會最近成立了“構建成長指向型企業生態系統專班”。這是經濟界首次在“企業成長生態系統”的旗幟下成立專班。在害怕成長的環境中，不會有創新，也沒有未來。希望政府和經濟界攜手加快恢復中斷的增長階梯。

