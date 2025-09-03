“代購商品券月入500萬韓元”……非法廣告猖獗

研究生崔某（29歲）看到門戶網站論壇上“每月可以輕鬆賺到500萬韓元”的文章後，向作者發送了信息。發帖人向崔某解釋說：“如果用手機小額支付購買文化商品券，作爲其代價將付給現金。”他說：“因爲無法理解有這樣的兼職，所以找了報道和法律事務所博客等，才知道要求代購商品券的企業是非法企業。”惡意利用手機小額支付套現的非法金融廣告數量在最近5年間翻了兩番。有人指出，需要緊急資金的青少年、低信用者等認識不到這樣的廣告是非法貸款，因此需要注意。據國會政務委員會所屬的共同民主黨議員朴商赫2日透露，今年上半年（1月-6月）金融監督院採取刪除網絡留言等措施的“手機小額支付套現”非法金融廣告多達2423件，佔去年一年間發生的4082件的59.4%。採取的刪帖等措施今年上半年平均每月約400件，將近2020年月平均（約100件）的4倍。非法私人金融企業惡意利用手機小額支付套現，主要把未成年人、中低信用羣體等急需生活費的弱勢羣體爲目標。弱勢羣體通過小額支付代爲購買商品券後，非法企業扣除一定手續費後，向他們提供現金。問題在於，在這一過程中，弱勢羣體的損失很有可能進一步擴大。因爲非法企業向他們收取的手續費率高達年利率50%，而小額支付需要當事人直接償還，也會增加其金錢負擔。康佑碩記者 wskang@donga.com