韓美消息人士：“韓美就韓國防衛開支分階段增加至3.5%達成協議”

據悉，韓美兩國決定將韓國國防預算分階段增加到佔國內生產總值（GDP）的3.5%。據悉，雙方正在磋商到2030年購買約250億美元（約合34萬億韓元）美國軍火的方案。美國政府人士1日表示：“韓國同意儘快將國防支出增加到國內生產總值的3.5%。”韓國政府人士表示：“正在就實務階段的具體數字進行磋商。”這意味着韓美在爲韓美首腦會談進行實務協調的過程中，一致決定將國防支出增加到3.5%。韓國總統李在明當地時間7月25日在韓美首腦會談結束後，在美國智庫戰略與國際研究中心發表演講時表示，“將增加國防開支”。韓國決定將國防支出增加到國內生產總值3.5%的水平，低於美國特朗普政府同北約盟國達成協議的國內生產總值5%的數字。北約決定，到2035年爲止，將直接國防支出增加到國內生產總值的3.5%，網絡安保等間接安保費用增加到國內生產總值的1.5%。韓國明年的國防預算比今年增加8.2%，達到66.2947萬億韓元，國防預算佔國內生產總值的2.42%。如果想以明年預算爲基準，將國防預算提高到國內生產總值的3.5%，就要增加約30萬億韓元的國防預算。政府消息靈通人士表示：“將國防費分階段增加到3.5%並不是一件難事。”據悉，韓美兩國還在磋商到2030年爲止購買250億美元美國產武器的方案。特朗普在韓美首腦會談上提及B-2隱形轟炸機時表示：“期待韓國購買更多的美國優秀軍事裝備。”由此，圍繞購買美國產武器的規模，韓美之間將展開後續談判。目前，韓國正在進行F-35A等預定的武器引進項目。不過也有分析認爲，韓美正在討論從“同盟現代化”的角度出發，韓國在韓半島防禦上發揮更大作用的方案，因此韓美之間可能會正式討論引進美國此前沒有銷售的“尖端武器”。申娜莉記者、華盛頓=常駐記者申鎮宇 journari@donga.com、niceshin@donga.com