美國加強半導體設備出口限制……韓國要成“蝦米”



美國政府表示，以三星電子、SK海力士等爲對象，如果把美國產半導體設備運進中國當地工廠，必須逐一得到許可。此前，美國政府從2022年10月開始限制向中國出口美國產半導體設備，並規定同盟國企業無需經過其他許可程序就可以獲得設備供應。但隨着新措施出臺，這種例外措施也遭撤回。美國加強了對華制裁以阻止中國的“半導體崛起”，韓國企業受到了打擊。



雖然出口不會因爲此次措施完全受阻，但每次運進設備時都要得到許可，因此，韓國半導體企業的核心生產基地——中國工廠的運轉很有可能出現差池。目前，三星電子在中國西安生產40%的NAND閃存，SK海力士在無錫和大連分別生產40%的DRAM半導體和20%的NAND閃存。半導體產業的競爭力是設備升級，如果設備更換時期美國政府的批准被推遲，生產將不可避免地受到影響。如果美中關係惡化，也不能排除裝備被切斷的可能性。



特朗普政府爲阻止半導體制造技術流入中國，對中國的限制越來越粗暴和執着。美國去年底禁止向中國出口人工智能半導體的核心部件——高帶寬存儲器，從今年4月起限制出口低配置人工智能芯片，後來又以向政府繳納15%的中國銷售額爲條件恢復出口。而這一次，如果要把半導體設備運進中國工廠，必須經過美國政府的個別批准。



但是，即使在美國的封鎖下，中國也加快了技術自立速度，控制了半導體生產所需的礦物生產和出口。從存儲器半導體生產到人工智能芯片設計、半導體設備製作，中國的最終目標是國產化，並取得了開發出與美國科技大企的人工智能模型性能相似的深度思索等具體成果。據悉，中國半導體企業爲了“半導體自強”，明年人工智能半導體的產量將是現在的3倍。



在這種情況下，美國加強對同盟國半導體企業的對華出口制裁，將成爲中國企業提高競爭力、提前實現中國半導體自強的機會。這就是韓國政府應該說服美國政府的理由。

