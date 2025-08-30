金安迪稱“美國國會亦對韓美首腦會談表示歡迎”

作為首位韓裔美國參議員暨外交安全專家的民主黨議員金安迪（新澤西州，照片）近日就韓美首腦會談評價稱：“很高興看到兩國總統之間展現出強有力的協作關系。”他還透露，對於李在明總統訪問華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）時表示“安美經中（安全靠美國、經濟靠中國）戰略已難以為繼”的發言，“參議院和行政部門的眾多人士都對此給予高度肯定”。金議員於28日（當地時間）在華盛頓國會大樓舉行的韓國特派記者團座談會上表示“韓美首腦會談展現出非常強有力的共同語言與意誌”，並作出上述表態。他同時對美國總統唐納德•特朗普宣布將出席10月底在慶尚北道慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，以及兩國總統強調韓美日三邊合作等舉措給予積極評價。他特別指出，美國華盛頓朝野對此番首腦會談的反應總體積極。金議員透露：“與參議院（部分）兩黨議員進行交流時，他們（對韓美首腦會談）持非常肯定的態度”，“他們認為李總統能夠與特朗普總統、白宮建立良好關系。”他還註意到韓國在造船領域展現的韓美合作意願，以及早在特朗普政府上臺前就表現出的對美投資意向。他表示：“（對於韓國對美投資等舉措）各方均持積極態度。從白宮到國會人士都反饋了良好反響。”關於李在明總統明確表示難以輕易同意的駐韓美軍戰略靈活性問題，他闡明：“美國在確保駐韓美軍戰略靈活性的同時，可通過‘延伸威懾’協助防禦朝鮮半島。”這意味著隨著中國掘起導致東亞安全格局發生變化，韓國也需要配合駐韓美軍的戰略靈活性。但他強調，部分人士提及的駐韓美軍裁減必須以韓美雙方協議為前提。他表示：“我認為除非韓美另行達成協議，否則不應改變駐韓美軍兵力規模”，“若未經與韓方事先磋商而由美國單方面采取行動，將會向我們的競爭對手和敵人傳遞關於韓美同盟狀況的錯誤信號。”另悉，白宮發言人卡洛琳•萊維特當日表示：“特朗普總統計劃於下月23日在紐約舉行的聯合國大會上發表演講。”鑒於李在明總統也有望出席聯合國大會，觀測認為兩國領導人可能再次舉行會晤。林雨宣 imsun@donga.com