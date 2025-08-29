音樂競演節目《KPOPPED》今日上線 融合KPOP與海外流行音樂元素

全球在線視頻服務（OTT）平臺Apple TV+以KPOP（韓國流行音樂）為題材自主制作的音樂競演系列節目《KPOPPED》將於29日面向全球同步上線。該節目采用KPOP偶像與海外傳奇流行歌手組隊合作的形式，將流行歌手的熱門作品以KPOP風格重新演繹。正如節目名稱所示，其核心在於實現流行音樂的“KPOP化”。節目中還特別安排了海外流行歌手演唱KPOP歌曲的特別舞臺。參與節目的流行音樂陣容堪稱豪華。包括三度榮獲格萊美獎的“梅根•西•斯塔莉安”在內，共有“辣妹組合”（梅蘭妮•布朗、愛瑪•伯頓）、“男孩特區”、“大人小孩雙拍檔”、“TLC組合”等14組藝人參與。KPOP組合方面則有“Billlie”、“ITZY”等8組藝人加盟。節目主主持由演員兼喜劇人孫秀丁擔任，副主持由歌手鳥叔（PSY）擔當。萊昂納爾•裏奇也作為總制作人參與節目制作。這部8集系列節目每期都會安排KPOP偶像成員與兩組流行歌手分別組隊進行競演。每輪比賽結果通過首爾現場演出的觀眾投票決定。據悉節目中還記錄了來韓海外流行歌手體驗韓國文化的過程。近期奈飛動畫電影《KPOP惡魔獵人》在全球引發熱議之際，這部從名稱就彰顯KPOP特色的節目將取得何種成績備受關註。該系列節目由CJ娛樂傳媒集團與美國尤裏卡制作公司聯合制作。金泰彥記者 beborn@donga.com