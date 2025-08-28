在韓建造美軍艦之路開啟

據悉，美國政府已向韓方表明，其可動用壹切手段緩解現行法規限制，包括動用唐納德•特朗普總統的行政命令，以繞過《伯恩斯-托勒芬森修正案》（Byrnes-Tollefson Amendment）等被視為韓美造船合作障礙的現行法律。此舉旨在為雙方合作鋪平道路。據預計，雙方政府工作層級的首次會議將於下月舉行，屆時旨在“讓美國造船業再次偉大”（MASGA）的韓美造船合作項目有望提速。多位政府消息人士27日透露，美國海軍部本月初與韓方商討加強海軍力量的軍艦建造合作方案時提出了上述建議。據此，韓國防衛事業廳與美國海軍部計劃於下月中旬在美國當地舉行工作組會議，討論將納入行政命令的具體規制緩和方案。《伯恩斯-托勒芬森修正案》規定美國軍艦或其船體等主要組成部分不得在海外建造，該法阻礙了在韓國建造美國軍艦的設想，而這本是韓美造船合作的重要組成部分。此前普遍認為，由於美國造船廠工人強烈反對此舉可能導致工作崗位減少，修法進程困難重重。若特朗普總統為繞過該法限制而發布臨時行政命令，預計內容將允許以區塊模塊形式分割軍艦（如艦首、艦尾等）在韓國生產，隨後運至美國，由美國造船廠工人進行最終組裝。壹位政府消息人士表示：“相較於戰鬥艦艇，軍需支援艦等非戰鬥艦艇的安保相關標準相對寬松，這些艦艇在韓國生產區塊模塊的可能性較高。”值得壹提的是，韓國總統李在明26日（當地時間）訪問了位於美國費城的韓美造船合作象征——韓華海洋菲利造船廠。此舉是在與美國總統特朗普舉行首次首腦會談的次日，展現了加快“讓美國造船業再次偉大”項目等造船合作意願。李在明總統當日出席了美國海洋廳下單建造的國家安全多任務船“State of Maine”號的命名儀式。他在致辭中強調：“今日的新啟航，必將作為韓美兩國以堅實友誼書寫的又壹希望與挑戰的歷史而被銘記。”孫孝珠 hjson@donga.com