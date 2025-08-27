特檢推薦電光石火，特監推薦遲遲沒有進展



共同民主黨決定儘快通過擴大“三大特檢”的調查範圍和人力、延長活動時間的特檢法修正案。雖然其名義是尹錫悅前總統夫婦拒絕接受調查且出現了新的疑惑，但很多人分析說，他們計劃延續“剷除內亂”的政局，在明年地方選舉之前掌握政局主導權。共同民主黨原先在27日的全體會議上表明處理方針並展開了速度戰，但考慮到黨內對法案內容的分歧和議事日程等因素，將處理日期推遲到下月。



通過修改法律再次延長限時機構特檢是否符合制度宗旨，像前例一樣新提出的疑惑爲什麼不能交給現有的調查機關等，有很多令人驚訝的地方。執政黨在6月公佈特檢法三天後，通過共同民主黨和祖國革新黨的推薦，任命了三大特檢。關於特檢，從法案處理到推薦、任命，再到修改討論，可謂電光石火。



相反，任命對總統親屬等進行監察的特別監察官的討論卻停滯不前。在6月3日總統選舉前5天發表的公約集中，當時的候選人李在明表示：“將立即任命總統室特別監察官，保障實際權限。”之後，李在明在7月3日就任一個月的記者見面會上也表示,“指示了任命特別監察官”。



如今時過近兩個月，關於任命特別監察官的討論卻杳無音信。雖然李在明表示已經向國會要求推薦特別監察官，但院內領導層人士表示，“現在還沒有進行”。政府上臺後，執政黨組建了新的領導層，很有可能是因爲加快商法修正案和《廣播三法》等法案的處理速度，被排除在優先順序之外。即便總統下了指示，對於執政黨而言，推薦特別監察官也可能是“給貓脖子上掛鈴鐺”之舉。



對特別監察官的任命表現出不冷不熱的反應，與過去政權沒有什麼不同。雖然是根據2014年制定的《特別監察官法》而新設，但在2016年前特別監察官李錫洙因與時任總統民政首席祕書禹柄宇發生衝突而辭職後，該制度實際上已經連續9年處於有名無實的狀態。文在寅政府把重點放在新設高級公職人員犯罪調查處上，以職能重疊爲由，對特別監察官的提名持懷疑態度。尹錫悅作爲競選公約提出，之後卻置之不理，將球踢給了國會。他在去年11月的記者會上表示：“如果國會推薦，當然會任命。這是國會的事情，我來說三道四是不對的。”



如果尹錫悅政府在上臺的同時任命特別監察官、管理好親戚，起初就沒有理由出臺投入鉅額預算和人力的“金建希特檢”等。如果沒有爆出總統夫人金建希的問題，也許就不會發生讓大韓民國陷入混亂的12月3日緊急戒嚴和彈劾事件。事後查明真相固然重要，但事前預防更爲重要。



特別監察官的推薦越是拖延，李在明的意志也只能受到懷疑。政權初期威信尚存，總統的指示卻得不到執政黨的執行，勢必會被認爲是另有原因。須牢記，預防針雖會刺痛，卻能防止更大的疾病。

