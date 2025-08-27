李在明-特朗普“和平締造者”意氣相投……後續的同盟調整不可小覷



韓國總統李在明26日在美國華盛頓舉行的韓美首腦會談上，要求美國總統特朗普“與（朝鮮國務委員長）金正恩見面”，特朗普迴應稱“今年想見見他”。李在明在首次韓美首腦會談中還表示，“特朗普總統是能夠在全世界唯一的分裂國家韓半島上實現和平的唯一人物”，提議推進朝美會晤。對此，特朗普表示：“這是一件非常好的事情。會推進的。”



李在明似乎順利通過了新政府外交的最大考驗——此次韓美首腦會談。事實上，在無法預測的緊張氣氛中開始的會談能夠和和氣氣地結束，就已經讓人非常安心了。特朗普在會談3小時前發出了“韓國正在發生肅清或革命”的信息，但在聽到李在明的解釋後，他後退一步說：“我確信這是誤會。”在這一插曲之後，兩國首腦以互表“最大支持”的決心結束了會談。



李在明對特朗普的稱讚攻勢起到了主要作用。李在明從白宮辦公室的金黃色新裝修到美國股市刷新最高紀錄，延續了打動特朗普的最高讚賞。他特別要求特朗普發揮“和平製造者”的作用，並表示，“我將作爲‘領跑員’努力支援。”他放棄了自金大中政府以來一直延續的“韓半島駕駛者論”，自降身份，甘當美國的助手。



特朗普針對這樣的李在明表示：“您是一位偉大的領導人。真聰明。將得到美國的完全支持。”如此集中關注特朗普關心的問題，會談沒有涉及調整駐韓美軍作用等韓美之間敏感的問題。共同宣言等協議文也沒有出臺。雖然總統室表示，“會談順利到不需要協議的程度”，但實際上是因爲雙方迴避了敏感的討論，將其交與後續實務討論。



李在明在智庫活動中表示：“我們一致同意，韓美同盟要實現更爲互惠、面向未來的現代化。”他還就“安保是美國，經濟是中國（安美經中）”的態度表示：“現在已經不能像過去那樣了。”這樣的發言並不意味着同意將韓美同盟擴大爲牽制中國。李在明已經明確表示，“難以輕易同意”。這預示着韓美之間圍繞“同盟現代化”的協調不容小覷。

