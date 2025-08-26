卡斯特羅普成首位入選韓國男足國家隊的外國出生混血球員

德甲聯賽門興格拉德巴赫隊的中場球員延斯•卡斯特羅普（22歲，圖片）成為首位入選韓國男子足球國家隊的外國出生混血球員。韓國國家足球隊主教練洪明甫（56歲）25日在首爾鐘路區足球會館公布的9月國際A級比賽代表隊名單中包含了卡斯特羅普。卡斯特羅普父親為德國人、母親為韓國人，持有雙重國籍。他出生於德國杜塞爾多夫，直至去年仍代表德國各年齡段青年隊出戰。今年2月，卡斯特羅普從德乙聯賽紐倫堡隊轉會至德甲門興格拉德巴赫隊，並於當日完成了德甲首秀。在對陣漢堡隊的2025-2026賽季德甲首輪主場比賽（0比0平局）中，他替補登場並在場上積極跑動。混血足球運動員入選韓國男子代表隊此前已有兩例：出生於英國的張大壹（50歲，已退役）與出生於美國的姜秀壹（38歲，安山），卡斯特羅普為第三位。張大壹和姜秀壹出生地均為韓國。洪明甫主教練表示：“卡斯特羅普是在德國賽場積累經驗並持續成長的球員。我們高度評價他強烈希望加入我們代表隊的意誌。”卡斯特羅普已於11日通過國際足聯（FIFA）完成所屬協會從德國足球協會至大韓足球協會的變更。唯有球員隸屬於大韓足球協會，洪明甫主教練方可將其選拔入隊。卡斯特羅普是壹名以充沛活動量和頑強防守見長的中場球員。洪明甫主教練說明：“卡斯特羅普是與我們球隊既有的三線（中場中軸與防守型中場）資源特點不同的球員。期待他能發揮‘鬥士’特質，為球隊作出貢獻。”正備戰2026年北中美（美國、加拿大、墨西哥）世界杯決賽圈的韓國隊，即將前往世界杯主辦國之壹美國進行兩場客場友誼賽。國際足聯排名第23位的韓國隊將於下月7日對陣排名第15位的美國隊，三天後迎戰排名第13位的墨西哥隊。洪明甫主教練表示：“美國和墨西哥均為強隊，這將是寶貴的練兵機會。”韓鐘浩記者 hjh@donga.com