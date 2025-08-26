SK海力士全球率先量產321層NAND閃存 主攻人工智能數據中心市場

韓國SK海力士公司25日宣布，已完成321層NAND閃存存儲器（見圖）產品開發並啟動量產。這是全球首款突破300層以上堆積的NAND產品。中國長江存儲科技有限公司（YMTC）今年2月開始量產294層NAND，三星電子則自去年4月起生產286層NAND。NAND閃存的堆疊層數越多，數據存儲容量越大，空間效率也越高。SK海力士當日表示：“全球首次實現300層以上NAND閃存，再次突破了技術極限”，“將憑借具有現存NAND最高集成度的產品，從明年上半年（1-6月）起正式進軍人工智能（AI）數據中心市場。”為增強新產品成本競爭力，SK海力士將容量提升至現有產品2倍的2TB（2太字節）。同時將NAND中獨立運行的單位“Plane”從現有4個增至6個，實現了技術創新。通常情況下，NAND容量越大，相同空間內存儲的信息越多，會導致數據處理速度下降。SK海力士通過增加Plane數量，將數據傳輸速度較前代產品提升100%。寫入性能提高56%，讀取性能提升18%。此外，電力效率得到改善，預計在需要低功耗的AI數據中心領域將產生巨大需求。SK海力士計劃首先將321層NAND技術應用於個人電腦固態硬盤（PC SSD），隨後擴展至數據中心用企業級固態硬盤（eSSD）及智能手機用統壹閃存存儲（UFS）。SK海力士副社長鄭宇表（NAND開發負責人）表示：“通過本次產品量產，確保了高容量產品組合”，“將順應爆發式增長的人工智能需求和數據中心市場的高性能要求，實現重大飛躍。”朴賢益記者 beepark@donga.com