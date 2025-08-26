朴贊郁新作《無可奈何》入圍威尼斯電影節主競賽單元

第82屆威尼斯國際電影節於當地時間27日在意大利威尼斯利多島開幕。朴贊郁導演的新作《無可奈何》入圍主競賽單元。本屆威尼斯電影節格外受到韓國影迷關註。自2012年已故導演金基德的《聖殤》獲得金獅獎後，韓國電影已連續13年未能獲得該電影節主競賽單元提名。隨著韓國作品時隔多年再度亮相主競賽單元，國內外對獲獎可能性的謹慎預測使得人們對《無可奈何》及其競爭對手的關註度持續升溫。本屆威尼斯電影節主競賽單元共有21部作品入圍。其中三部影片由曾獲得金獅獎的導演執導。最引人註目的是2023年憑借《可憐的東西》獲得金獅獎的歐格斯•蘭斯莫斯導演的新作《善良的種類》。這部由艾瑪•斯通主演的科幻喜劇電影，翻拍自張俊煥導演的《拯救地球!》（2003年）。當時的投資發行公司希傑娛樂也參與了《善良的種類》的策劃與制作。2017年金獅獎得主吉爾莫•德爾•托羅導演的《弗蘭肯斯坦》（又譯《科學怪人》）也是強勁競爭者。多數觀點認為該作品與本屆威尼斯電影節“怪物”主題高度契合。電影節執行主席阿爾貝托•巴貝拉此前說明：“主題涵蓋字面意義上的怪物，直至墨索裏尼等歷史怪物。”此外，曾憑《羅馬環城高速》（2013年）獲得金獅獎的吉安弗蘭科•羅西導演的新作《雲之下》也入圍主競賽單元。本屆電影節另壹看點是奈飛的強勢進軍。奈飛共有《弗蘭肯斯坦》、美國政治驚悚片《炸裂白宮》以及喬治•克魯尼主演的喜劇《傑•凱利》三部作品入圍主競賽單元。美國娛樂媒體《綜藝》評價稱：“雖然戛納因影院上映規則與奈飛產生沖突，但威尼斯反而接納奈飛，使電影節的吸引力進壹步增強。”電影界認為，奈飛進軍電影節“並非簡單的數量擴張，而是戰略性的作品組合”。分析指出，其通過科幻、政治驚悚和喜劇等不同類型作品吸引多元口味的評審團，旨在沖擊多個獎項。奈飛曾於2018年憑借電影《羅馬》獲得金獅獎。海外媒體還將考塞爾•本•哈尼耶導演的《欣德•拉賈布之聲》和拉斯洛•奈邁施導演的《孤兒》列為有力競爭者。《欣德•拉賈布之聲》取材於去年遭以色列軍炮擊身亡的五歲巴勒斯坦女童的真實事件。《孤兒》則以1956年匈牙利革命剛結束時期為背景。奈邁施導演因與前作《索爾之子》同樣深刻呈現歷史創傷而獲得高度評價。頒獎典禮將於下月6日與閉幕式同期舉行。金泰彥記者 beborn@donga.com