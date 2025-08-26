特朗普開啓“無止境談判”時代……何曾有過這種無法預測的會談？



韓國總統李在明和美國總統特朗普將於韓國時間26日凌晨在華盛頓舉行首次首腦會談。在此次會談之前，韓國外交部長、產業通商資源部長、通商交涉本部長緊急趕往華盛頓，總統室的國家安保室長、政策室長、祕書室長等3名室長也全部出動。正因爲如此，直到最後還在忙於協調禮儀和議題。但韓國政府內外卻表示：“在會談結束之前，什麼都不能保證。這樣的會談尚屬首次。”



首腦會談必然是把工作人員協調好的內容正式化的禮儀性過程。所以人們常說“沒有失敗的首腦會談”。但與特朗普的會面有所不同。在會談現場，隨着特朗普的衝動和變化，一切都會發生變化。無論對方是誰，不僅毫不猶豫地公開反駁，而且經常當場改變已經達成協議的方向和數字。特朗普反而享受這種無法預測的不確定性。



因此，連同特朗普政府的部長們也像互相競爭一樣，提出新的條件繼續進行談判。在此次首腦會談之前，美方不顧7月底達成的韓美關稅協議，提出了提高對美投資和開放農畜產品市場等新要求。此外，美國今後還要對汽車、半導體等不同品種徵收關稅，繼續進行新的談判。對此，美國彭博社稱，現在是“無止境談判的時代”，無止境談判將成爲新常態。



李在明在飛往華盛頓的飛機上向記者們說明了直到最後都難以協調的問題，並吐露說：“（會談）確實非常困難。”對於進一步開放大米和牛肉市場的要求，李在明明確表示：“已經通過大協議確定了內容，不能輕易推翻”。對於駐韓美軍的戰略靈活性要求，李在明表示：“這是難以輕易同意的問題。”



同盟之間不可能沒有分歧和摩擦。在歷屆韓美首腦會談中，雖然沒有向外界透露，但也有不少在非常險惡的氣氛中展開激烈舌戰的場景。儘管如此，通過緊密的溝通和協調解決了矛盾和裂痕，這就是同盟關係。這不僅僅是韓美同盟的問題。毫不誇張地說，隨着特朗普連任，全世界的同盟秩序正在重新調整。這是韓美兩國首腦首次會面。兩人在以後的3年半時間裏要一起度過激變時期。

