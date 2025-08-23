韓國政府：“今年增長率預計爲0.9%……通過人工智能和超革新，爭取達到3%”

李在明政府制定了任期內將潛在增長率提高到3%的經濟增長藍圖。儘管政府通過消費優惠券刺激內需，今年的經濟增長率預計仍低於1%，政府計劃集中支援人工智能大轉換和超革新經濟先導課題，帶動“真正的增長”。爲了支持這一計劃，韓國政府決定將人工智能相關預算翻番，將明年的研發預算編制爲歷代最大的35萬億韓元規模。韓國政府22日在政府首爾大樓舉行由副總理兼企劃財政部長具允哲主持的聯合新聞發佈會，發表了包含上述內容的《新政府經濟增長戰略》。今年的經濟增長率爲0.9%。這是今年1月公佈的現有預測值（1.8%）的一半水平，是自受到新冠疫情衝擊而逆向增長的2020年（-0.7%）以來的最低值。這還不及韓國開發研究院推算的2025-2030年年均潛在增長率（1.5%）。政府表示，將以潛在增長率反彈爲目標，動員國家力量實現“技術引領增長”。政府將設定機器人、汽車、船舶等15個人工智能大轉變課題和尖端材料、零部件、氣候、能源、未來應對等15個超革新經濟課題，集中支援財政、稅制、金融。爲此，政府將建立100萬億韓元規模的民官聯合“國民成長基金”。韓國政府爲了成爲躋身人工智能三大強國，將明年的人工智能相關預算增至2.3萬億韓元，比去年（1.1萬億韓元）翻了一番以上（106.1%）。明年政府研發預算也將編制35.3萬億韓元，把尹錫悅政府削減的研發預算增加了兩成以上。李在明總統當天出席在首爾龍山總統室舉行的國家科學技術諮詢會議第一次會議時強調：“人工智能領域今後兩三年是黃金時間。如果在這個時期領先半步，將成爲享受無限機會的先導者，但如果落後，將永遠成爲追擊者。”不過也有人指出，政府的第一個經濟增長戰略將焦點放在革新產業投資上，相對疏忽了應對人口結構等結構改革。漢城大學經濟學系教授金相峯（音）表示：“雖然技術投資的方向是對的，但如果沒有改善規制或勞動市場，將是有限的。”世宗=朱愛珍記者、尹多彬記者 jaj@donga.com、empty@donga.com