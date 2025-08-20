李在明強調：“有要遵守的原則”……支持處理《黃色信封法》

李在明總統19日在與陪同參加韓美首腦會談的經濟界人士舉行的座談會上表示：“政府的最大目標是搞活經濟，爲持續增長奠定基礎。”他同時表示，“有需要對標發達國家的地方”，對執政黨按照原案處理《黃色信封法》（工會及勞動關係調整法》第2、3條修正案）和《商法》修正案的方針表示支持。有人指出，李在明政府口頭上強調親企業政策，實際上反而加重了本來就因關稅而遭受出口低迷和內需停滯等綜合危機的企業的負擔。李在明當天在龍山總統室舉行的座談會上表示：“《商法》和《黃色信封法》在原則性方面有需要對標發達國家的地方，從世界水平來看，在工人或商法水平上也有應當遵守的原則。”總統祕書室長姜勳植也表示，“我不認爲迴避或推遲（這兩項法案）就能解決問題。據我所知，企業也出現了接受的部分”，事實上傾向於單方面處理法案。執政的共同民主黨不顧繼前一天經濟團體之後美國駐韓商會當天也表示憂慮，再次確認了不修改法案原案進行處理的方針。美國駐韓商會會長詹姆斯·金會見共同民主黨院內代表金炳基時表示：“我們擔心國會通過《黃色信封法》會對韓國作爲亞洲地區樞紐的地位產生負面影響。美國企業對此也心生憂慮。”對此，金炳基表示：“改善不合理的限制是政府和共同民主黨的堅定意志。”一同出席會晤的院內政策首席祕書許榮在接受記者採訪時表示：“（金會長）提及成本大幅上升的可能性，對此表示了擔憂。（但黃色信封法）不能修改。計劃按照提交（全體會議）的程序進行處理。”朝野當天達成協議，按照當初的計劃，從21日開始舉行國會全體會議，但在國民力量黨舉行全黨大會的22日休會一天。據此，國會預計到21日-22日上午爲止通過《廣播二法》（廣播文化振興會法、韓國教育廣播法），並於23日把《黃色信封法》提交全體會議，經過無限制辯論後，於24日進行表決處理。商法修訂案則將於24日提交，25日進行表決處理。尹多彬記者、趙東柱記者 empty@donga.com、djc@donga.com