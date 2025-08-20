

十二歲時分享過心事的海成和娜英。但因娜英移民海外而分開的兩人，十二年後通過臉書重新取得聯系。雖然分別在韓國和美國生活，通過網絡確認彼此心意，卻因無法相見最終再度離別。又過了十二年，他們才在紐約重逢。已與美國男子結婚的娜英，和明知此事仍前來相會的海成，懷揣著美好情感卻陷入無法靠近的復雜心緒。



席琳•宋導演這部自傳性作品《過往人生》（原題：Past Lives），之所以不惜借助“前世”概念展開敘事，是因為其中蘊含著“移民”這壹獨特視角。對移民而言，離去前的生活與離去後的生活，恍如前世與今生。姓名、國籍、語言全然改變，這便是所謂“邊界人”的生存困境。因此娜英對海成這樣表露心跡：“妳喜歡的那個娜英並不在這裏。但那個女孩確實存在過。雖然此刻不在妳面前，但並非虛無。二十年前，我把她和妳壹起留在了故鄉。”



移民這樣的邊界人所擁有的獨特視角究竟是什麽？是在兩種身份認同間遭受歧視的同時，卻能同時接納雙重身份包容前行的目光。正如近期《K-pop：獵魔女團》導演瑪吉•姜所展現的，擁有雙重身份的邊界人呈現的獨特視角正引發關註——那種既不過分沈溺於國家敘事，又對故土懷有特殊情感的恰當距離感。如今步入全球化時代的韓國，同樣需要這種保持適度距離反觀自身的邊界人視角。



“妳喜歡的那個娜英並不在這裏。”——席琳•宋《過往人生》



大眾文化評論家

