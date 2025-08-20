李在明舉行對美投資企業家座談會……要以團隊精神衝破關稅風浪



李在明總統19日在首爾龍山總統室會見四大集團總裁、經濟團體長等經濟界代表。這屬於預定於25日舉行的韓美首腦會談的事前工作會議。李在明強調“團隊精神”稱：“雖然由於出口條件的變化，政府和企業都面臨困難，但讓我們齊心協力，將危機轉化爲機會。”



上個月底，韓國談判團在美國與特朗普總統就包括15%的對等關稅、1500億美元“讓美國造船業更加偉大項目”在內共3500億美元（約486萬億韓元）規模的對美投資等達成了協議。另外，韓國企業計劃進行的對美投資將在今後的首腦會談中公開。如果沒有半導體、汽車、充電電池、造船、鋼鐵、生物領域大企業的協助，政府無法獨自解決。而且，特朗普也經常在國家首腦的會晤中提出事先沒有達成一致的要求和主張，令對方驚慌失措。這就是政府和企業應對突發狀況進行徹底彩排的原因。



在應對特朗普在會談中提出的增加國防開支等“安保賬單”方面，企業的合作也必不可少。韓國國防開支佔國內生產總值（GDP）的2.3%，而美國要求提高到5%。爲了把“讓美國造船業更加偉大”對美投資、尖端產業研發費用等與國防開支增加額聯繫起來，與企業的合作也很重要。



因關稅走高導致對美出口受阻而受到衝擊的中堅、中小企業的出路開拓、冰凍的青年僱傭問題等的解決，政府能夠依靠的大部分都是大企業。三星電子會長李在鎔在座談會上表示：“除了對美投資外，還將持續在國內創造優質的工作崗位，爲培育高附加值產業進行相關投資。”



在這種情況下，執政黨計劃在國會通過的《黃色信封法》和《更加厲害的商法》就像重組全球貿易秩序一樣，正在給大企業帶來困難。如果爭議較多的這些法案通過，勞資之間的力量均衡崩潰，企業經營的不確定性進一步增大，那麼應對關稅戰爭和經濟蕭條的企業的後勁必然會不足。現在，企業和政府應以團隊精神團結一致，可不是束縛企業的時候。

