安洗瑩宣布挑戰世錦賽兩連冠

"我將忘記過去，專註於當下做到最好。"壹年後重返法國巴黎的"羽毛球天才"安洗瑩（23歲），於18日在全北鎮川選手村舉行的羽毛球國家隊媒體日活動上，表達了挑戰世界錦標賽女子單打兩連冠的決心。安洗瑩在去年舉行的2023年丹麥哥本哈根世錦賽上，成為首位奪得女子單打冠軍的韓國選手。本屆世錦賽將於25日在法國巴黎拉夏貝爾門體育館舉行。這裏也是安洗瑩去年奪得巴黎奧運會金牌的場地。在同樣於法國舉行的今年世界羽毛球聯合會（BWF）世界巡回賽奧爾良大師賽上奪冠的安洗瑩表示："在法國壹直取得了好成績。對本次比賽也非常期待。"安洗瑩上月在中國公開賽（超級1000）半決賽中因膝傷退賽。此前在本賽季所有超級1000賽事（馬來西亞公開賽、印度尼西亞公開賽、全英公開賽）均登頂的安洗瑩，若能在該賽事奪冠，將成為BWF世界巡回賽創辦（2018年）以來首位達成"超級1000大滿貫"的選手。但安洗瑩為了集中備戰世錦賽，選擇了不勉強參賽。安洗瑩表示："身體狀況已恢復到足以承受高強度訓練的程度。請大家不必擔心。"在2023年世錦賽上成為韓國選手時隔24年再次加冕雙冠王（男子雙打、混合雙打）的徐承宰（28歲），本屆賽事將與金元昊（26歲）搭檔，僅出戰男子雙打項目。徐承宰與蔡侑丁（30歲）搭檔參加的去年巴黎奧運會混合雙打半決賽中，負於金元昊與鄭娜銀（25歲）組合，最終空手而歸。徐承宰表示："我和元昊開玩笑說，'去年妳在巴黎表現更好，這次請帶領我壹起努力取得更好成績'。"金元昊也笑著說："因為承宰哥在上屆世錦賽奪冠了，所以我告訴他'我相信哥哥，會跟著妳走'。"韓國在2023年世錦賽上獲得3金1銅，創下了自1977年該賽事創辦以來的歷史最佳戰績。6月上任的國家隊主教練樸柱奉表示："我將全力以赴，幫助後輩們延續兩年前的成績。"