WIRobotics公司推出人形機器人上半身 可如人般活動指關節並精準控制力度

可穿戴設備及人形機器人初創企業WIRobotics公開了通用人形機器人“ALLEX”的上半身。該機器人的特點是能像人類壹樣活動手指關節、精準控制力度，並能做出靈活動作，從而能夠執行多種任務。據WIRobotics方面18日消息，ALLEX超越了視覺識別和位置控制，其手臂、手指、腰部等全身都能感知並響應力量、接觸、沖擊等各種物理刺激，與現實世界互動。尤其引人註目的技術之壹是“高自由度順應型機械手”。這是相當於ALLEX手部的部分，其大小和形態與人類的手相似。手指和手腕擁有15個關節（自由度），可以像人壹樣進行精密的動作。同時，它還具有類似人類的內在順應性，即使沒有觸覺傳感器，也能感知並響應100gf（克力，每克重力加速度）的細微力量。其指尖的重復定位精度（進行重復作業時結果壹致的程度）在0.3毫米以下，處於極高水平；握持力（用手抓握時產生的力量）為世界最高水平。ALLEX的手部重量約為700克，肩部以下部分約為5公斤，較為輕巧。這是其能夠像人類壹樣做出敏捷、安全動作的秘訣之壹。盡管如此，其單手仍可處理3公斤以上的重量。WIRobotics方面表示，ALLEX的手臂與現有協作機器人的手臂相比，將摩擦力和轉動慣量降低至十分之壹以下，從而提高了反向驅動性。此外，其上半身應用了重力補償機制。這使得精密的力度控制和靈活的動作成為可能，提高了其在需要與人直接互動的服務、制造、家務等領域的應用潛力。WIRobotics聯合代表金容載（音）表示：“ALLEX不僅是精確模仿人類動作的機器人，更是首個能體驗並響應現實世界的機器人。我們的目標是到2030年，實現任何人都能在日常生活中使用的通用人形機器人平臺。”金夏景記者 whatsup@donga.com