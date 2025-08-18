孫興慜閃耀美國賽場：首發出場、首獻助攻、首獲最佳

孫興慜（32歲）在代表洛杉磯FC足球俱樂部的首次首發亮相中貢獻鎖定勝局的助攻，並被評選為當場最佳球員（POM）。孫興慜於17日在美國馬薩諸塞州福克斯堡的吉列體育場進行的美國職業足球大聯盟（MLS）客場對陣新英格蘭革命隊的比賽中，以中鋒身份首發出場並打滿全場，率領球隊以2比0獲勝。孫興慜在洛杉磯FC俱樂部以1比0領先的下半場補時階段貢獻助攻。孫興慜在反擊中將球帶入對方禁區，隨後將球傳給從左側插上的隊友馬蒂亞斯•舒亞尼耶（26歲，加拿大）。舒亞尼耶破門得分，孫興慜也由此在美國賽場留下首個攻擊點（進球或助攻）。孫興慜也參與了馬克•德爾加多（30歲，美國）在下半場第6分鐘的率先破門。在孫興慜於禁區內與對方中場球員馬特•波爾斯特（32歲，美國）進行身體對抗過程中，球發生折射，德爾加多跟進射門得分。美國職業足球大聯盟官方最初將此球也記為孫興慜助攻，但隨後確認球是因擊中波爾斯特腳部後發生折射，故修正了記錄。根據美國職業足球大聯盟官方數據，孫興慜當天的傳球成功率達90%。足球統計機構“FotMob”賽後給予孫興慜全場球員最高的8.5分評分，並評選其為當場最佳球員。據該機構統計，孫興慜當天共創造五次射門機會，為兩隊球員中最多。孫興慜也是此役遭受犯規次數最多（三次）的球員。洛杉磯FC俱樂部主教練史蒂夫•切倫多洛賽後表示：“像孫興慜這樣兼具智慧與經驗的球員在世界上並不多見，這場比賽讓我們看到了他的實力。”他補充道：“美國職業足球大聯盟是壹個在客場取勝不易的聯賽。我們非常期待與孫興慜共事的未來。”取得近四場比賽首勝的洛杉磯FC俱樂部積分達到40分（11勝7平6負），保持西部聯盟第五名的位置。孫興慜在接受美國職業足球大聯盟官網采訪時表示：“我享受著每壹天、每壹刻。尤其是在客場獲勝時，感覺格外好。”孫興慜在10日對陣芝加哥火焰隊的美國職業足球大聯盟首秀中，於下半場第16分鐘替補登場，並在球隊1比2落後的下半場第32分鐘制造點球，幫助球隊最終2比2戰平。孫興慜將於24日在客場對陣達拉斯FC隊的比賽中挑戰其美國職業足球大聯盟首粒進球。另壹方面，在送別並肩作戰十年的孫興慜後迎來2025-2026賽季的托特納姆熱刺隊，於16日在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的英格蘭足球超級聯賽（EPL）揭幕戰中，憑借裏沙利松（28歲，巴西）的梅開二度，以3比0戰勝伯恩利隊。黃喜燦（29歲）所在的伍爾弗漢普頓隊在賽季首場比賽中0比4負於曼城隊。黃喜燦於下半場第37分鐘替補登場，出場9分鐘。金玟哉（29歲）於下半場第35分鐘替補登場的拜仁慕尼黑隊在2025年德國超級杯中以2比1戰勝斯圖加特隊。這項也被稱為弗朗茨•貝肯鮑爾超級杯的賽事，由上賽季德國足球甲級聯賽冠軍與德國足協杯（DFB-Pokal）冠軍進行單場決勝。