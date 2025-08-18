"同工同酬法制化" 沒有落實職務工資制的"畫餅充飢"



據悉，政府將在年內將“同一勞動同一工資”原則明文規定爲勞動標準法，最早將從明年下半年開始實行。目前只在《男女僱用平等法》中明確規定“對同一事業內的同一價值勞動要支付同樣的工資”，今後要將其擴大到勞動標準法，將其義務化。其宗旨是，消除在同一單位做同樣工作的正式員工和非正式員工、轉包工人之間的差別，加快消除勞動市場雙重結構的速度。



韓國勞動市場因大企業和中小企業、正規職和非正規職之間的工資及僱傭穩定性差距，確實面臨着嚴重的兩極化問題。截至去年8月，非正式職工的工資爲正式職工的54%，正式職工和非正式職工之間的工資差距連續7年刷新紀錄。正規與非正規職、大中小企業、外包與轉包之間的工資差距越來越大，連移動都不容易，青年層求職難和中小企業招聘難同時出現，前者訴苦沒有地方可以工作，後者又說找不到幹活的人。要想打破加深社會不平等、侵蝕勞動生產性的雙重結構，確實需要努力縮小同一勞動之間的待遇。



但早已有人指出，同一勞動的概念本身就很模糊，而且難以客觀測定，如果強行定爲原則，將會產生不少副作用。政府的方針是，通過大規模實態調查，通過國家統計提供職務、級別、工齡等工資信息，制定客觀判斷標準。但也有不少人擔心，不到位的工資信息公開不僅會助長勞資之間矛盾，還會助長勞勞之間矛盾。



最重要的是，要想評價同一勞動，必須轉變爲以職務、業績爲中心的工資體系。僱傭勞動部部長金榮訓最近在接受媒體採訪時表示：“如果沒有引進職務工資，就難以實現同工同酬法制化。”意思是說，急需實行根據業務性質、重要程度、難度等計算工資的職務工資制。



但是在韓國，無論業績如何，工資隨着工齡上漲的“級別工資制”慣例根深蒂固。在僱員超過1000人的企業中，63%的企業仍然實行級別工資制。歷屆政府都提出實行職務工資制，但未能跨越大企業工會強烈反對、論資排輩文化根深蒂固、單一化僱傭慣例的壁壘。在韓國，一旦進入公司，實際上不可能解僱，如果不打破“年齡即是資歷”的論資排輩式工資系統，消除勞動市場雙重結構將遙遙無期。

