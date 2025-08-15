全國教職員工工會-民主社會律師會-李在明辯護律師出身……難道忘了人事安排“只用一方會危險”嗎？



李在明總統13日宣佈的部長和副部長級官員人選中，包括了親執政黨傾向團體出身和與李在明有交情的人士。被提名的教育部長候選人、世宗市教育監崔教鎮曾擔任“全國教職員工會”首席副委員長，女性家庭部部長候選人元玟京曾任“民主社會律師會”的女性人權委員長。曾擔任民主社會律師會副會長的李燦振律師被任命爲金融監督院院長。他曾爲李在明違反《公職選舉法》案和“雙鈴對朝匯款”案辯護。



李總統6月首次進行人事安排時，還提拔企業家、國民力量黨出身的政界人士、前政府閣僚等，發出了團結的信息。但這一次大部分都是有私人交情或被稱爲政治友軍的人士。被內定爲部長級國家教育委員長的釜山大學法學專門研究生院教授車正仁是李總統司法研修院第18屆同屆生。他在擔任釜山大學校長時，在前祖國革新黨代表曹國的女兒被取消釜山大學醫學專門研究生院入學資格後，隨即表示“對不起”，曾引發爭議。被任命爲民主和平統一諮詢會議事務處長的全北同宗歸一共同代表房勇承是執政黨院外親李在明組織“共同民主全國革新會議”常任代表。兩天前在光復節特赦中出現的“關照自己人”現象一再出現。



李總統的律師老是擔任政府要職，也難免會受到“報恩人事”的指責。繼法制處長曹源徹等之後，金融監督院院長李燦振已是第六人。他也是李在明的司法研修院同學，2019年曾以公寓爲擔保借給5億韓元。雖說他擔任過4年的國民年金基金運用委員，但監管金融機構穩健性完全是另外一回事。“尹錫悅師團”檢察官出身的金融監督院院長李卜鉉獲任命時，共同民主黨曾稱之爲“給親信檢察官分配職位”，此次即使遭批評回擊，也是無話可說。



李總統在上個月的記者見面會上說，“如果一直使用中意的或顏色相同的一方，就會很危險”，強調要選用不分陣營的公職人員。檢察官出身人士擔任要職的尹錫悅政府、側重於競選團隊和市民團體出身的文在寅政府的“陣營人事”，這種錯誤從執政初期起就引發國論分裂，回過頭來又成了國政的負擔。李總統應該回顧一下，是不是剛剛過了一個多月就忘記了不用自己人填充公職社會的初心。





/ /