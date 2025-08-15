巴黎聖日耳曼隊（法國•PSG）的李剛仁（24歲）成為首位在歐洲足球聯合會（UEFA）超級杯中破門的韓國球員。李剛仁啟動得分模式的巴黎聖日耳曼隊也歷史性地首次捧起歐足聯超級杯冠軍獎杯。歐足聯超級杯是在歐洲各國聯賽新賽季開幕前，由上賽季歐足聯冠軍聯賽冠軍與歐足聯歐聯杯冠軍進行單場決勝的賽事。在歐洲俱樂部賽事中，歐洲冠軍聯賽為最高級別賽事，歐聯杯則次之。14日在意大利烏迪內舉行的本屆歐洲超級杯，由登頂2024-2025賽季歐洲冠軍聯賽的巴黎聖日耳曼隊對陣稱霸歐聯杯的托特納姆熱刺隊（英格蘭）。直到下半場初期，巴黎聖日耳曼隊仍以0比2落後，敗局似乎難以避免。但李剛仁於下半場第22分鐘替補登場後，局勢隨之逆轉。李剛仁在下半場第40分鐘於禁區弧頂左側以壹記強勁左腳射門攻入追回壹球。持續猛攻的巴黎聖日耳曼隊憑借替補球員貢薩洛•拉莫斯（24歲•葡萄牙）在傷停補時階段的戲劇性頭球扳平比分，結束了常規時間比賽。該賽事規定，若常規時間內未能決出勝負，則直接進入點球大戰。作為巴黎聖日耳曼隊第四位主罰點球的球員，李剛仁沈著命中，為球隊最終以4比3獲勝貢獻力量。自1973年首屆賽事舉辦以來，李剛仁是首位在歐洲超級杯上進球的韓國球員。2008年，以歐洲冠軍聯賽冠軍身份參賽的曼徹斯特聯隊（英格蘭）的朴智星（44歲）曾在與聖彼得堡澤尼特隊（俄羅斯）的比賽中替補出場，但未能取得進球。當時效力於澤尼特隊、雖進入替補名單但未出場的現任韓國國家足球隊教練金東進（43歲），隨隊以2比1擊敗曼徹斯特聯隊，贏得了冠軍獎牌。上賽季，李剛仁在主力位置競爭中處於下風，賽季後半段更多時間坐在替補席上。即便在巴黎聖日耳曼隊奪冠的歐洲冠軍聯賽決賽中，他也未能獲得出場機會。這曾引發李剛仁可能離隊的猜測。然而，在2025-2026賽季首場正式比賽中，李剛仁便為球隊攻入至關重要的追平壹球，證明了自己的價值。李剛仁此役兩次射門壹次就高效轉化為進球，並創造了高達92%的傳球成功率。英國廣播公司（BBC）評價道：“李剛仁在約18.3米處轟出壹記精彩射門，改變了巴黎聖日耳曼隊的比賽氛圍。”足球數據專業媒體“Sofascore”賽後給予李剛仁全隊第二高的8.5分評分。巴黎聖日耳曼隊自1970年建隊以來首次、同時也是法國足球甲級聯賽球隊首次問鼎歐洲超級杯，並贏得500萬歐元（約合81億韓元）的冠軍獎金。繼上賽季奪得歐洲冠軍聯賽、法甲聯賽、法國杯和法國超級杯四項冠軍後，巴黎聖日耳曼隊此番再添壹冠，再次證明其歐洲最強實力。巴黎聖日耳曼隊將於18日客場對陣南特隊，開啟新賽季法甲聯賽征程。另壹方面，托特納姆熱刺隊未能守住兩球領先優勢，錯失幾乎到手的冠軍獎杯。托特納姆熱刺隊主教練托馬斯•弗蘭克（52歲•丹麥）表示：“在李剛仁進球之前，我們並未遭遇明顯的失分危機。足球有時勝負就在毫厘之間。”在球隊核心球星孫興慜（33歲）轉會至洛杉磯FC俱樂部（美國）後，托特納姆熱刺隊亟需加強陣容。弗蘭克主教練表示：“希望在轉會市場開放期間能進壹步增強球隊實力。”孫興慜當天通過個人社交媒體安慰了托特納姆熱刺隊的昔日隊友們。他寫道：“我為妳們感到驕傲。保持積極心態，向下賽季前進。”另悉，孫興慜將於28日作為同城球隊美國職業棒球大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊主場開球的嘉賓出場。洛杉磯道奇隊陣中擁有韓國籍內野手金慧成（26歲）和日本籍超級球星大谷翔平（31歲）等球員。hun@donga.com