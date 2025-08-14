KT隊姜白虎簽約全球經紀公司，考慮進軍美國職棒大聯盟

韓國職業棒球聯賽（KBO）KT巫師隊球員姜白虎（26歲•照片）朝著進軍美國職業棒球大聯盟（MLB）邁出了第壹步。擁有密爾沃基釀酒人隊當家擊球手克裏斯蒂安•耶利奇（34歲）等客戶的“派拉蒙體育國際公司”（Paragon Sports International）13日通過社交媒體宣布：“我們很高興簽下韓國棒球明星姜白虎，期待他未來的表現。”姜白虎畢業於首爾高中，2018年加入KT巫師隊。若本賽季正常結束，他將獲得自由球員（FA）資格。屆時，他不僅可以自由與KBO的10支球隊簽約，也可與MLB等海外球隊自由簽約。在上壹個休賽期，姜白虎本可通過非公開競爭投標（posting）制度尋求海外發展，當時也曾有MLB球隊對其進行了身份背景調查。身份背景調查是MLB球隊引進韓國球員時最先進行的程序。然而，簽約經紀公司並不必然意味著進軍MLB。起亞虎隊球員羅成範（36歲）在2020賽季結束後，當時還效力於NC恐龍隊，曾與MLB大牌經紀人斯科特•博拉斯簽約並申請了非公開競爭投標，但因未能獲得滿意的加盟邀請而選擇留在韓國。姜白虎在職業生涯首個賽季（2018年）便以打擊率0.290、29支本壘打、84分打點的成績獲得年度最佳新人獎。2019至2021年連續三個賽季打擊率超過三成，奠定了其作為KT巫師隊代表性擊球手的地位。然而，在2022和2023賽季，他因傷病和狀態低迷，未能打出與其“天才擊球手”稱號相符的成績，甚至受到“不夠敬業”的批評。缺乏明確的防守位置，主要擔任指定打擊（DH）也是其短板。截至本月12日，在本賽季全部251個打席中，他有228個打席（占比90.8%）作為指定打擊出場。本賽季至今（12日）他的成績為打擊率0.255、10支本壘打、39分打點。趙英宇記者 jero@donga.com