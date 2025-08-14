“‘死也要葬在祖國’遵照父母囑咐來到韓國”

“‘死也要回到祖國安葬’，我是遵照父母的囑咐來到韓國的。來了之後發現，我們民族的生命力真的很頑強，深深體會到‘放在石頭上也能活下去’這句話說得太對了。”12日在仁川南洞區南洞薩哈林會館見到的薩哈林韓僑二代韓福順（86歲），操著流利的韓語訴說永久回國感想時，眼中禽滿了淚水。韓福順的父母原本居住在慶尚南道巨濟，1939年被日本強征後擄至薩哈林。在薩哈林出生的韓福順於今年2月遵照父母遺願永久回到韓國。日本戰敗後蘇聯進駐，被強征至薩哈林的韓僑無法回到祖國。但他們並未忘記自己的民族身份。2007年永久回國的南洞薩哈林會館會長文正賢（87歲）表示：“最令人心酸的是無國籍狀態和民族歧視”，“每個人都從未忘記要回到故鄉的念頭。”無法回到祖國的這些人的父母，每晚都躲進被窩收聽韓國廣播，思念留在故鄉的家人和親戚。文正賢會長回憶道：“雖然蘇聯國家保安委員會（KGB）會管制，但父母壹到淩晨2點就會收聽韓國廣播”，“祭祀或生日都按農歷過，因為沒有農歷日歷，有時就聽著韓國廣播來核對日期。”他們對韓國的發展面貌感到自豪。韓福順表示：“尤其感受到了韓國文化的力量”，“最近韓國化妝品似乎風靡全球。住在美國的孫子5月來韓國時，說韓國化妝品好，買了很多回去。”她接著補充道：“韓國的‘趕快’文化節奏，是必須學習的地方。”作為韓國國內唯壹的薩哈林韓僑會館，南洞薩哈林會館正為迎接光復80周年準備小型活動。文正賢會長笑著說：“計劃分發打糕作為小禮物，邊吃邊紀念光復節。”仁川=趙維拉記者 jyr0101@donga.com