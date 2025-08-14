金建希女士拍攝面部識別照後被關單人牢房 收監編號“4398”

據法律界13日消息，因涉嫌犯罪於12日下午被逮捕並關押在首爾九老區南部看守所單人牢房的韓國前總統尹錫悅夫人金建希女士，於13日獲分配收監編號“4398”。該編號是在看守所內空缺號碼中隨機分配的。據悉，金女士當天與其他被捕嫌疑人壹樣履行了相同收押程序。在確認個人信息後，她被分配收監編號並接受了身高、體重等身體檢查。隨後，換上黃綠色未決犯囚服的金女士還拍攝了用於收押者識別的“面部識別照”（Mug Shot）。之後，她領取內衣、毛巾、牙刷、餐盤和塑料勺，被移送至面積約6平方米（約1.8坪）的單人牢房。房內配有折疊床墊、電風扇、電視機和坐便器等設施。洗澡雖在公共浴室進行，但預計會調整時間以避免與其他收押者重疊。放風時間限定為每日1小時以內。金女士13日早餐供應內容為切片面包、草莓醬、牛奶、法蘭克福香腸和沙拉。午餐為泡菜豬肉湯、糖醋肉、南瓜炒蝦醬和小蘿蔔泡菜。晚餐菜單則是拌雜菜、煎蛋、嫩蘿蔔泡菜和黃瓜冷湯。據知，南部看守所單餐標準約為1733韓元。不過，金女士當天因健康問題未能正常用餐。隨著逮捕令簽發，總統警衛處對金女士的警衛及安保工作已全面停止。呂根浩記者 yeoroot@donga.com