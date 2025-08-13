諾貝爾經濟學獎得主羅賓遜教授表示，“韓國具備引領亞太經合組織的潛力”

在唐納德•特朗普第二任美國行政當局啟動後全球保護主義加劇的背景下，有主張認為亞太經濟合作組織（APEC）形式的共同體可以成為“守護多邊主義”的替代方案。去年諾貝爾經濟學獎得主、美國芝加哥大學教授詹姆斯•羅賓遜（照片）12日出席韓國全國經濟人聯合會和對外經濟政策研究院在首爾永登浦區韓國產業聯合會大廈（FKI Tower）舉行的第32屆太平洋經濟合作委員會（PECC）大會時表明了上述觀點。羅賓遜教授表示：“近期多邊主義的危機，根本原因在於現有制度未能惠及所有國家和人民。”他評價道：“亞太經合組織所秉持的‘開放的區域主義’原則，即自願性、開放性、非約束性和協商壹致基礎上的合作，是能夠克服多邊主義衰退和保護主義強化等‘封閉的區域主義’這壹全球逆流的替代方案。”。羅賓遜教授高度評價了亞太經合組織使用“經濟體”概念而非“國家”的做法。亞太經合組織因使用經濟體概念，使得非國家實體如香港等得以參與。他表示：“在需要更靈活身份認同的時代，亞太經合組織的做法在構建新的‘全球架構’方面，可以成為比歐盟（EU）更合適的平臺。”。關於韓國，羅賓遜教授表示：“（韓國）不僅是手機、船舶、汽車，乃至K-pop、《魷魚遊戲》、K-beauty，在經濟和文化上都是壹個令人驚嘆的創新型社會。”他稱：“（韓國）具備在亞太經合組織內引領多種對話與合作的潛力。”。當天召開大會的太平洋經濟合作委員會是亞太經合組織的智庫兼正式觀察員機構。此次大會在首爾舉行，適逢韓國時隔20年擔任亞太經合組織輪值主席國。當天大會共舉行4個環節的會議，其成果將整理成《汝矣島宣言》，計劃提交給將於10月舉行的亞太經合組織領導人非正式會議。李敏娥記者 omg@donga.com