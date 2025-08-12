《星期三》導演蒂姆•伯頓：用電影級的創造力描繪“讓我倍感親切的異類”

“‘平凡’這個詞對我來說感覺更奇怪。反倒是‘異類（outcast）’讓我倍感親切。”（蒂姆•伯頓導演）憑借系列第壹季在全球引發熱潮的奈飛原創劇集《星期三》第二季於6日公開之際，導演蒂姆•伯頓與演員詹娜•奧爾特加（飾溫斯黛）、艾瑪•邁爾斯（飾伊妮德）訪問了韓國。伯頓導演於11日在首爾鐘路區某酒店舉行的座談會上，談及這部作品時表示：“我們投入了相當於制作電影所需的創造力來完成這項工作。”憑借電影《陰間大法師》《蝙蝠俠》《查理和巧克力工廠》等作品在全球範圍內被公認為獨具匠心的蒂姆•伯頓，《星期三》是其電視劇系列的首部挑戰之作。《星期三》是以美國漫畫《亞當斯壹家》中登場的女兒溫斯黛（Wednesday）為主角的外傳作品。該劇講述了溫斯黛入學於聚集了擁有與眾不同能力的“異類”們的奈弗莫爾（Nevermore）學院後發生的故事。2022年11月公開的第壹季（共8集）憑借其獨特的高哥特式恐怖與黑色幽默廣受好評，登頂奈飛電視節目英語部門歷史最高排名。第二季分為上下兩部分各4集，第壹部分已於本月6日公開，第二部分將於下月3日亮相。第二季的最大特點是比前作更深化的家族敘事。不僅涉及入學奈弗莫爾學院的溫斯黛的弟弟帕格斯利（艾薩克•奧多內斯飾），還交織了將在學校擔任重要角色的母親莫蒂西亞（凱瑟琳•澤塔-瓊斯飾）和祖母赫斯特•弗倫普（喬安娜•拉姆利飾）的故事。導演介紹道：“跨越三代的母女敘事將得到深度探討。”相較於稍顯側重浪漫元素的第壹季，第二季的懸疑和恐怖要素也更為突出。溫斯黛和伊妮德是遠離普通青少年的、近乎“怪胎”的角色。對此，奧爾特加表示：“構建與人們心目中典型形象相反的角色是困難的”，但她也說道：“那些不被社交媒體迷惑、懂得發出自己聲音的女孩們，難道不是最可愛的嗎？”邁爾斯也表示：“伊妮德對我來說是無比珍貴的孩子”，“她象征著不在意他人眼光的坦率，以及無需迎合世俗框架的性格。”第二季中出現了被譽為伯頓導演標誌性手法的“定格動畫”。劇中關於頭骨樹的傳說是通過多次拍攝靜止畫面再拼接的方式制作而成。導演表示：“定格動畫是壹種極其美麗的藝術媒介。”作為2002年出生的演員，奧爾特加在第二季中還擔任了制片人。她表示：“這比僅僅作為演員參與能更深入地投入其中”，“感覺自己更了解作品了，仿佛‘秘密之門’被打開了。”伯頓導演稱贊道：“我認為奧爾特加具備足夠的藝術感覺和創造力，因此也能出色地勝任制片人的角色。”史智媛記者 4g1@donga.com