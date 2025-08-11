駐韓美軍司令：“將決定裁減和調整駐韓美軍”

駐韓美軍司令（四星上將，照片）澤維爾·布倫森8日表示：“將（對駐韓美軍的裁減和調整）作出決定。重要的不是‘數字’，而是‘能力’。”他還說：“有關韓美同盟的任何文件中都沒有明示敵人。沒有任何規定阻止我們（駐韓美軍）移動。”這表明，在韓美首腦會談即將舉行之際，不僅有可能裁減駐韓美軍，還有可能在沒有與韓國事先達成協議的情況下，把駐韓美軍投入美中衝突。布倫森8日在漢弗萊營（京畿道平澤美軍基地）與國防部出入記者團舉行了就任後的首次記者招待會。他說：“駐韓美軍需要變化，變化不是針對數字，而是針對能力。”他還表示：“正在考慮在韓半島部署多領域特遣部隊下屬的多領域效應營、第五代戰鬥機。”多領域特遣部隊是美國陸軍爲應對中國、俄羅斯的威脅，在地面、空中、海上、宇宙、網絡等所有領域執行作戰而創立的旅級特殊戰鬥部隊。也就是說，一直把應對焦點放在朝鮮上的駐韓美軍應裁減部分部隊，部署能夠應對中國、俄羅斯威脅的部隊。他還說：“把（戰鬥力）束縛在一處在軍事上並不有效。應隨時移動到其他地方執行其他任務。”韓國軍方消息人士表示：“這意味着，爲了防禦臺灣和牽制中國，進一步加強駐韓美軍的重新部署和戰略靈活性，韓國也應積極接受。”布倫森還就所謂的“同盟現代化”表示：“要求韓國進一步加強對朝鮮的應對，這是爲了通過同盟現代化確保我們可以執行其他事情的戰略靈活性。”他還強調應對中國的必要性稱：“朝鮮就像‘緊挨着船的鱷魚’一樣，是最接近的威脅。中國在西部海域展開的活動與過去南中國海的情況非常相似。”《華盛頓郵報》9日援引美國政府內部文件報道稱，特朗普政府正在考慮，在韓美關稅談判發表支持改變駐韓美軍部署、擴大戰略靈活性來牽制中國的公開聲明。《華盛頓郵報》稱，特朗普政府正在研究將韓國的國防開支從佔國內生產總值的2.6%增加到3.8%、並要求增加駐韓美軍防衛費分攤額的方案。尹相虎軍事記者、平澤=孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com