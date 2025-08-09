美國：“關心並關注金與正的談話……特朗普有意與朝鮮進行談判”

美國國務院高級官員當地時間7日就朝鮮勞動黨中央副部長金與正暗示將以承認擁核國爲前提舉行朝美對話的談話表示，“感興趣地注意”。對於李在明政府推遲部分韓美聯合軍演、拆除對朝擴音器的對朝懷柔政策，他評價說：“這是有意義的措施。”有人指出，在韓美首腦會談即將舉行之際，美國要求韓國主導對朝防禦的所謂“同盟現代化”，不排除響應朝鮮“進行核裁軍談判”要求的可能性。美國國務院負責東亞太的代理助理國務卿幫辦兼朝鮮問題特別代表塞斯·貝利7日在國防部戰俘和失蹤者確認局年度新聞發佈會上表示：“我們看到包括金與正最近談話在內的朝鮮領導層發表的高層聲明，正在關注金與正的談話。”金與正7月29日表示：“我們國家首腦（國務委員長金正恩）和現任美國總統（特朗普）之間的個人關係還不錯。如果朝美首腦之間的個人關係與實現無核化的目的相提並論，那是對對方的愚弄。”貝利在談及2018年朝美新加坡聯合聲明時強調：“特朗普總統自第二個任期開始以來，爲了達成（聯合聲明中的）政策目標，一直明確表示有意參與與朝鮮的談判。”這是在強調美國改善美朝關係的對話意志。新加坡聯合聲明的內容包括△朝美關係正常化△爲實現韓半島完全無核化而努力△構建韓半島和平體制△處理戰俘和失蹤者遺骸等。權五赫 hyuk@donga.com