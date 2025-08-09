地球村拉響“中國購買房地產”警戒令



全美房地產協會最近的報告顯示，從去年4月到今年3月的1年間，外國人共購買了價值560億美元（約78.4萬億韓元）的美國住宅。其中中國人購買137億美元（約19.18萬億韓元），佔24.5%。也就是說，外國人購買的美國房屋中，四分之一是中國人所有。特別是在美國50個州中人口和國內生產總值最多的加利福尼亞州，外國人購買住宅的36%是由中國人完成的。



農林部長布魯克·羅林斯、國防部長皮特·赫格塞思、司法部長帕姆·邦迪7月8日在首都華盛頓舉行了聯合記者招待會。三名部長表示，將推進禁止中國等外國敵對勢力購買農地的方案。據農林部透露，中國人擁有的美國農地面積約爲1214平方公里，相當於第二大城市洛杉磯的面積。



中國資本在東京、大阪、京都等日本主要城市購買優質房地產。今年5月三菱日聯金融集團的資料顯示，東京中心地區新公寓購買者的20%-40%是外國人。據推測，其中大部分是中國人。香港《南華早報》報道說，2023年7月-2024年6月購買澳大利亞居住用房地產最多的外國人是中國人。



衆所周知，“中國錢”正在大舉收購主要國家的住宅、大廈、土地等，當地人對此的反感正在加大。這就是各國陸續引進限制外國人購買房地產的政策的原因。



加拿大自2023年1月起兩年內全面禁止非居民外國人購房，後又將其延長兩年至2027年1月。澳大利亞也只允許非居住外國人購買新建房。澳大利亞、新加坡等國家在外國人買賣房地產時，徵收的稅金要比本國人多。佛羅里達州等美國部分州與聯邦政府不同，正在實行限制外國人購買房地產的政策。日本以克服長期不景氣爲宗旨，實際上允許外國人和本國國民在同等條件下購買房地產，但反對這一政策的意見決定了議會選舉結果。被認爲是今年6月20日舉行的參議院選舉最大贏家的新生政黨參政黨提出“抑制外國人購買房地產”等主要政策，將3年前只有2個席位的議席增至15個。



在民主和市場經濟得到維護的國家，不能對外國人過分歧視。但從相互主義原則來看，購買海外房地產的中國人比外國人購買中國房地產享受更大的優惠和優勢。因爲在中國，只有國家才能擁有土地，個人只能暫時擁有建築物所有權。



據韓國銀行透露，以去年底爲準，韓國的住宅市價總額爲7158萬億韓元。這是去年名義國內生產總值（2557萬億韓元）的約2.8倍。考慮到這一現實，韓國的房地產政策目前似乎仍有很長的路要走，因爲不是針對外國人“購買”房地產本身進行管理，而只是對“逃稅”適用部分手術刀。

