三星電子與蘋果、現代汽車與通用汽車公司開展合作 韓國企業尋求在“特恩貝裏體制”中生存之道



美國貿易代表辦公室（USTR）代表賈米森•格裏爾7日在《紐約時報》發表署名文章稱，“新的經濟秩序已在特恩貝裏（Turnberry）確立”。以7月27日在蘇格蘭小鎮特恩貝裏達成的美國與歐盟（EU）的關稅談判為起點，全球貿易秩序迎來了根本性轉折點。這也宣告了以美國為中心、世界各國簽訂雙邊協定的新體制，將徹底取代過去30年以世界貿易組織為中心的多邊貿易體制。



面對貿易秩序的劇變，韓國出口企業必須加快韓美合作步伐。在此背景下，韓國代表性企業展現出的快速反應值得關註。三星電子6日承接了為美國蘋果公司新壹代iPhone生產尖端半導體芯片的訂單。三星電子同意向蘋果供應的半導體是高性能“圖像傳感器”。這是壹種將光轉換為數字信號的芯片，被稱為“智能手機的眼睛”。迄今為止，該領域全球第壹的日本索尼公司壹直獨家供應。



上月，三星電子還與美國電動汽車企業特斯拉簽訂了價值165億美元（約合22.9萬億韓元）的人工智能芯片生產合同。將向特斯拉供應的新壹代自動駕駛系統半導體“AI6”是扮演自動駕駛汽車和機器人“大腦”角色的芯片，目前由中國臺灣的臺積電（TSMC）生產。



三星電子之所以能取得這些成果，壹方面得益於其卓越的半導體設計和生產能力，另壹方面也因其早已在美國布局生產設施。蘋果的芯片將在三星電子位於美國得克薩斯州奧斯汀的工廠生產，特斯拉的芯片則將在得克薩斯州泰勒市正在建設的工廠生產。正是三星電子具備本地化供應能力，才促使蘋果（需配合特朗普政府的關稅政策及美國制造業復興基調，提高美國本土生產比重）和特斯拉（需大量使用美國本土生產的零部件）選擇了三星電子作為合作夥伴。



現代汽車集團則決定與美國通用汽車公司（GM）共同開發5種面向北美及中南美市場銷售汽車的（底盤）平臺。在關稅壓力下盈利能力可能惡化的局面中，兩家公司若共同開發並生產作為汽車骨架的平臺，將能節省大量成本。對現代汽車而言，此舉有望拓展其在美國深受消費者歡迎、但此前未能積極攻占的皮卡業務；對通用汽車公司而言，則期待能彌補其落後的混合動力車技術，產生協同效應。



在特朗普政府主導誕生的“特恩貝裏體制”下，守護“全球第六大出口國”的地位並非易事。更多的韓國企業家需放眼全球，以打破既有固定觀念的思維方式，順應新秩序，勇於挑戰和投資。

