特檢組申請對金建希的拘留令……涉嫌“操縱股價、收受非法政治資金、請託”

金建希特檢組（特別檢察官閔中基）7日以涉嫌違反《資本市場法》和《政治資金法》等罪名申請了對前總統尹錫悅夫人金建希的拘留令。申請針對前任和現任總統夫人的拘留令尚屬首次。預計法院最早將於11日決定是否拘留，如果法院簽發拘留令，將發生前總統夫婦同時被收監的憲政史上史無前例的事情。特檢組表示，7日下午1點21分左右，以違反資本市場和金融投資業相關法律、違反政治資金法、違反特定犯罪加重處罰法、特加法斡旋受賄等嫌疑，向首爾中央地方法院申請了對金建希的拘捕令。特檢組認爲金建希事先知道2009-2012年德意志汽車股價造假，在拘留令文件上指出其違反資本市場法的嫌疑。另外，對於2022年總統選舉時期尹錫銳夫婦無償接受政治掮客明泰均多次輿論調查，介入國民力量黨前議員金映宣公推的疑惑，特檢組適用了違反政治資金法的嫌疑。特檢還認爲，統一教前任幹部爲了請託統一教懸案，通過建真法師全成培（音）把鑽石項鍊和香奈兒包等轉交金建希，適用了斡旋受賄嫌疑。據悉，特檢之所以在沒有進行進一步調查的情況下突然申請拘留令，是因爲金建希否認一切嫌疑，認爲她很有可能銷燬證據。從當天上午8點25分左右起，特檢組向京畿道義王市首爾拘留所派遣檢察官和調查官等4人，試圖對尹錫悅執行第二次逮捕令，但因發生身體衝突而告吹。特檢組表示：“我們接受了因嫌疑人（尹錫悅）頑強抗拒而有可能受傷等現場意見，於上午9時40分左右停止了執行。”尹錫悅律師團表示不滿稱：“10多人一擁而上，試圖擡走坐在椅子上的尹前總統，在此過程中發生了尹前總統掉在地上的事態。我們將追究刑事責任。”李基旭記者、李允泰記者 71wook@donga.com、oldsport@donga.com