林允兒新片挑戰雙重人格：天使面包師與魔鬼附體者

白天是溫順的面包店職員，夜晚是癲狂的惡魔。少女時代組合成員、演員林允兒（35歲）在13日上映的喜劇電影《魔鬼住隔壁》中挑戰壹人分飾兩角，飾演女主角“善智”。4日在首爾鐘路區某咖啡館受訪時，她表示：“若白天的善智是柔和色調，夜晚的善智則是強烈原色。兩個面貌都是我自身的寫照，因此被角色深深吸引。”《魔鬼住隔壁》講述了入夜即被惡魔附體的善智，與負責監視她的無業青年吉九（安普賢飾）之間發生的故事。影片核心看點在於“夜版善智”如狂女般變幻莫測的情緒演繹。林允兒透露尤其註重營造令人毛骨悚然的笑聲：“當笑聲的基調確定後，仿佛為夜版善智的情感脈絡設立了基準點。”此次是林允兒繼《極限逃生》（2019年）後再度與導演李相槿合作。上月30日上映、由《極限逃生》搭檔曹政奭主演的《僵屍女兒》，截至7日累計觀影人次已達237萬。“政奭哥哥是擁有號召觀眾入場魔力的演員。正因有他引領票房，我也希望能接續這份能量。首次在銀幕上如此自由詮釋高能量角色，十分好奇觀眾的反應。”盡管林允兒形象多契合浪漫題材，但自電影《共助》（2017年）起，她已逐步構建獨特的喜劇表演履歷。雖看似演藝之路順遂，她坦言存在困擾：“巧合的是參演作品基調略顯雷同。未來希望展現突破‘林允兒’固有印象的全新面貌。”“隨著時間推移，人總會成熟成長。我願與大眾共享此過程——若驟然展現全然不同的形象，恐令觀眾陌生。期待借此逐步拓寬大眾對我的期許維度。”去年林允兒所屬的少女時代組合因政治集會再度引發關註——抗議集會上反復響起其出道曲《再次重逢的世界》。她感慨：“如此多人傳唱舊作令人驚嘆，再度體悟到音樂蘊含的磅礴能量。”“近期為紀念出道18周年，成員們舉行了聚會。期盼20周年時能舉辦紀念活動。”金泰彥記者 beborn@donga.com