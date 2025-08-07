HD現代重工業贏得美國海軍軍艦維修合同 系韓美MASGA項目提出後首單

HD現代重工業贏得美國海軍艦艇維護、維修和大修（MRO）項目合同。這是韓國政府在關稅談判中提出加強韓美造船合作的“MASGA（讓美國造船業再次偉大）”項目後，首次贏得美國海軍MRO合同。業界評價認為，這證明韓國造船業在規模達每年10萬億韓元（約合542億元人民幣）的美國海軍MRO市場上具備競爭力，並贏得了進軍美國的立足點。HD現代重工業6日宣布，已贏得為美國第七艦隊所屬的4.1萬吨級幹貨補給艦“USNS艾倫•謝潑德號”提供定期維修服務的合同。就韓國造船業界而言，這是第四次贏得美國海軍MRO合同，對HD現代來說則是首次斬獲該業務。“艾倫•謝潑德號”補給艦以美國首位宇航員之名命名，於2007年服役，艦長210米、寬32米、高9.4米。該艦將於9月起在位於蔚山的HD現代尾浦造船廠附近碼頭進行維修，包括螺旋槳清潔、油艙檢修和設備檢查等，計劃於11月交付美國海軍。業界期待，此次合同標誌著在韓美互惠關稅談判結果推動下提出的MASGA項目邁出了“第壹步”。韓美兩國計劃為加強造船合作設立規模達1500億美元（約合208.6萬億韓元）的基金，投資於美國新造船廠建設、人才培養、供應鏈重組、船舶建造及MRO領域。HD現代重工業特種船事業代表朱原浩（音）表示：“這是提出MASGA項目後的首份MRO合同，意義重大。”HD現代正為進軍美國市場擴大合作夥伴關系。公司4月與美國最大防務造船商亨廷頓•英格爾斯工業公司簽署了技術合作諒解備忘錄（MOU），6月又與美國造船集團愛迪生•休斯特離岸公司建立合作夥伴關系。韓華海洋也於去年和今年共贏得三份美國海軍MRO項目合同。金在亨 monami@donga.com