金建希：“像我這樣什麼都不是的人讓國民們擔心了……對不起”

尹錫悅前總統的夫人金建希6日以嫌疑人身份來到特檢組（特別檢察官閔中基）接受了調查。作爲前任和現任總統夫人中站在拍照區的第一人，金建希當天上午進入調查室時表示：“對不起，像我這樣什麼都不是的人讓國民們擔心了。”當天上午9時32分左右，金建希與律師們一起乘車離開首爾市瑞草區Acrovista住宅。上午10時10分左右，金建希一行抵達特檢組辦公室所在的首爾市鍾路區KT光化門西樓。金建希身穿黑裙和黑色短靴，在前往大樓二層拍照區的途中，表情嚴肅地低着頭，只望着地面走路。金建希站在拍照區時表示：“像我這樣什麼都不是的人讓國民們擔心了，真心對不起。我會好好接受調查的。”金建希前往調查機關接受調查是在特檢組開始調查35天后。金建希在被問到“對國民有什麼話要說嗎”時再次道歉說“對不起”，之後沒有回答“爲什麼收受名牌項鍊和包包?”“是否事先知道操縱德意志汽車股價?”等其他問題，是和律師們一起前往12層的調查室。當天，特檢組在沒有茶歇等特殊禮遇的情況下，上午10時23分許立即展開了調查。特檢組按照操縱德意志汽車股價、明太均提供無償輿論調查及介入公推、通過建真法師全聖培賄賂統一教、遺漏高價飾品財產申報等嫌疑的順序進行了調查。據悉，金建希沒有行使拒絕陳述權，全面否認了相關嫌疑。金建希沒有同意進行影像錄製調查。當天的調查包括休息時間在內，共進行了大約10個半小時。特檢組內外有分析認爲，針對金建希的調查還有很多嫌疑，因此至少會再傳喚金建希進行一次以上的調查。《金建希特檢法》共規定項16個調查內容，當天還剩下操縱三富土建股價疑惑、楊平高速公路特惠疑惑、“管家門”等疑惑未能調查。據悉，特檢正在研究至少再傳喚一次金建希進行調查後申請拘留令的方案。有分析認爲，考慮到此前內亂特檢組曾兩次傳喚尹錫悅進行調查後申請拘留令的先例，金建希特檢組也將就操縱德意志汽車股價事件，首先以違反《資本市場法》的嫌疑對金建希申請拘留令，然後繼續調查其他嫌疑。趙承衍記者、宋有根記者 cho@donga.com、big@donga.com