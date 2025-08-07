前往特檢組接受調查的“V0”金建希：“像我這樣什麼都不是的人……”



前總統夫人金建希站在了特檢組的拍照區。曾幾何時，儘管面臨參與操縱德意志汽車股價等諸多疑惑，她也只接受了檢察機關的“出差調查”，在成爲指責對象一年多後的6日，終於接受了特檢組的傳喚。前任和現任總統夫人作爲嫌疑人公開前往調查機關，這在憲政史上尚屬首次。金建希表示，“真心對不起，像我這樣什麼都不是的人讓國民擔心了”，然後進入了調查室。



據悉，特檢組當天稱金建希爲“嫌疑人”，首先調查了操縱德意志汽車股價、涉明太均和建真法師全聖培等相關疑惑。金建希特檢組正在調查的16個嫌疑中，在檢察機關此前的調查和特檢組追加調查過程中，出現了多項相關證據或陳述，因此這些嫌疑被歸爲“一定程度暴露出來”。



金建希形容自己是“什麼都不是的人”，看似最大限度放低身段的表現，但法律界也有分析認爲，這是爲減輕法律責任而採取的防禦戰略層面的發言。也就是說，這是一種算計，她是爲了主張，雖然曾經是總統夫人，但並不是公職人員身份，因此，不能適用接受建真法師請託、受賄或濫用職權介入公推等嫌疑。金建希在到案時提着價值9萬韓元左右的國產皮包，看來也是考慮到兩次收受名牌包包的爭議而有算計的行動。



但是不管金建希怎麼解釋自己，她始終是尹錫悅政府權力的最高峯，這是衆所周知的事實。金建希在尹錫悅被稱爲“V1”時甚至被稱爲領先一號的“V0”，甚至還得到了保安A等級的保密手機。



應該說，金建希的這種非正式威勢地位已經超越了尹錫悅的放任和默認，是在庇護下進行的。尹錫悅對金建希收受迪奧包的視頻出來後還進行了包庇，並閃電般撤換了因德意志汽車股價事件主張傳喚金建希的首爾中央地方檢察廳領導層。從德意志汽車事件首次被舉報到實行特檢之前爲止的5年零4個月裏，金建希一次也沒有接受過像樣的調查，也沒有過任何牽制裝置。



在此期間，關於金建希的疑惑層出不窮，幾乎到了膿包潰破的地步。特檢組將要調查的事項包括：2022年再補選時干預前議員金映宣的公推、三富土建股價造假、人稱“金建希管家”的金藝成從大企業得到184億韓元投資等，不勝枚舉。



回想起來，金建希原來是有辦法避免如今局面的。她在總統選舉前就2021年虛誇本人履歷的疑惑道歉時曾表示：“即使丈夫成爲總統，我也會只忠心履行妻子的職責”。如果她能堅守當時這一誓言，結果又會如何呢?光是看着被彈劾的總統，韓國國民就已心如火燒。如今連總統夫人也因各種犯罪嫌疑接受調查，這再次令國民感到心情沉重。

