網上威脅“下午3點炸燬明洞新世界總店”，4000人被疏散

有人在網上上傳在位於首爾市中區明洞的新世界百貨商店總店設置爆炸物的威脅文字後，4000多名顧客被疏散。警方投入特工隊進行搜查，但沒有發現爆炸物。據首爾警察廳5日透露，當天中午12時36分左右，網絡社區網站“dcinside”上出現“新世界百貨商店爆炸通知”的帖子。作者說：“今天絕對不要去新世界百貨商店總店。我昨天（4日）在一樓放置了炸藥。今天下午3點爆炸。”不過，4日是新世界百貨商店總店的休息日。警方下午1時43分許接到上述報案，1時59分許向新世界百貨商店方面轉告了報案內容。此後，新世界通過“店內發生危險情況，警方正在採取措施”的緊急廣播，向顧客和職員通報了情況。下午2點25分許，3000多名顧客和1000多名職員全部離開了總店新館和總館等共3幢樓。警方投入特工隊等242人展開搜索工作，但最終沒有發現爆炸物。新世界方面在確認安全後，下午4時20分左右恢復營業。新世界當天通過聲明表示：“警方調查結果顯示，今天網上散佈的設置爆炸物的帖子是虛假的。確認後百貨商店正在安全正常運營。”聲明還說：“對於以虛假事實造成社會不安、威脅顧客安全的行爲，將採取包括法律應對在內的強力措施。”警方人士表示：“正在追蹤嫌疑人的網絡地址（IP地址）等進行調查。”李秀妍記者、南惠貞記者 lotus@donga.com、namduck2@donga.com