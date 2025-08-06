美專利制度改革若實施 三星LG等韓企維持費或激增9.9倍

分析指出，若唐納德•特朗普政府正在審議的美國專利制度改革成為現實，韓國企業在美國維持專利的費用最高可能激增至原來的約10倍。這意味著在美國擁有2萬件以上專利的三星、SK、LG等主要企業的專利維持費負擔將會加重。韓亞金融投資研究員金鬥彥在5日的報告中分析稱，“此次專利制度改革的核心在於專利價值評估”，並指出根據專利價值評估方式的不同，企業的成本負擔可能急劇上升。迄今為止，美國境內的專利持有者需定期向美國專利商標局（USPTO）繳納專利的“定額維持費”，通常每件數千美元，最高約1萬美元。但據《華爾街日報》（WSJ）等媒體報道，美國商務部副部長霍華德•拉特尼克正在考慮壹項方案，即向專利持有者征收其各自持有專利價值1%至5%的手續費，其宗旨在於最大化政府收入。金鬥彥研究員為簡化模型，假設專利總價值相當於美國專利商標局10年期的專利權維持費收入。金鬥彥主張，“考慮到專利價值，每件專利權的維持費成本為11.5萬美元（約合1.6億韓元），據此可計算出韓國企業的維持費增加成本為26.6億美元（約合3.7萬億韓元）”。據估算，去年韓國企業負擔的專利權維持費約為2.7億美元（約合3751億韓元），而新方案的費用是此金額的9.9倍。《華爾街日報》也指出，“（專利維持費的變更）將使美國成為全球標準下的例外國家，並可能引發國際反彈”，並稱“在美國運營的三星、LG等外國企業也是美國境內最大的專利持有者之壹”。不過，也有觀點認為美國專利制度改革可能為韓國企業帶來機遇。這是因為美國改革專利制度，除了旨在擴大財政收入外，也被解讀為意圖將其作為3個月後與中國的貿易談判中的杠桿。此舉意在利用中國企業在美擁有大量專利的特點，以專利制度改革作為反制中國政府限制稀土出口的談判杠桿。金鬥彥解釋道，“雖然韓國企業的專利維持成本負擔將加重，但中國企業進入美國市場將受到限制，預期韓國企業在通信、電子•顯示器、人工智能（AI）•軟件等市場的份額將得以擴大。”這意味著若中國企業進入美國市場受限，韓國企業有望獲得間接收益。李浩記者 number2@donga.com