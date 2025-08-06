選出“國家代表人工智能五強”……實效性與速度一樣重要



以韓國自主技術在全球市場展開競爭的“國家代表人工智能企業”選拔賽正式拉開了帷幕。科學技術信息通訊部4日表示，爲了打造“獨立人工智能大模型”，選定了5個精銳團隊（Naver雲、SK電信、NC人工智能、LG人工智能研究院、Upstage）。就像各個團隊開發的人工智能模型進行甄選一樣，計劃每6個月進行一次評價，到2027年爲止選出最終兩組。



“國家代表人工智能五強”將在圖像處理裝置、確保數據、聘用人才等方面從政府獲得經濟價值達5300億韓元左右的支援。政府提出了確保與最新全球人工智能模型相比95%的性能的目標。被稱爲“主權人工智能”的韓國獨有的人工智能模式是實現李在明政府“人工智能第三大強國”的核心事業。政府表示，將在兩三年內決一勝負，正在展開速度戰。



政府強調，爲了擺脫對全球科技大企的技術從屬，必須構建反映固有文化、語言、價值觀的獨立型人工智能生態系統。也就是說，如果只依靠海外企業的人工智能，將面臨數據泄露、服務中斷、價格上漲等危險，對國家安全也會造成嚴重威脅。日本、法國、德國等也已經着手開發本國型人工智能。



但也有人擔心，如果不能達到全球水平的100%以上，即使投入鉅額預算，也會受到市場的冷落。 也有人指出，就像過去韓國政府堅持超越網絡標準的公認認證書和ActiveX，結果在全球保安市場遭受淘汰一樣，技術自立稍有不慎就會成爲孤立。也有意見稱，與其與科技大企直接競爭，不如集中於製造、醫療等在韓國有優勢的特色模式。要警惕獨立人工智能構建事業爲了獲得政府預算而展開“做秀競爭”的可能性。



政府表示，將在5年內向人工智能投資100萬億韓元。從韓國的立場來看，雖然規模巨大，但要在全球市場上展開競爭，仍遠爲不足。即使推進主權人工智能，也要同時進行有效利用有限資源的戰略接近。相比獲得“K（韓國）-人工智能”或“純本土技術”的頭銜，更應該把目標放在讓人工智能在產業裏處處紮根。

