孫興慜暗示下家去向 稱“為最後壹屆世界杯”做準備

“昨天已向大家透露了非常重要的消息，今天還請各位記者高擡貴手。”效力於英格蘭足球超級聯賽（英超）托特納姆熱刺隊的孫興慜（33歲），3日在首爾世界杯體育場與英超紐卡斯爾聯隊的友誼賽（1比1戰平）結束後，面對記者時如此說道。對於“能否告知將轉會哪支球隊”的提問，他回答“目前還沒有決定”。孫興慜雖在2日紐卡斯爾聯隊賽前記者會上宣布將與托特納姆熱刺分手，但並未透露下家去向。孫興慜所指的“消息”，應解讀為前壹天他提到的“轉會考慮事項”。他曾表示：“（2026年北中美）世界杯最為重要。因為這可能是我最後壹屆世界杯，所以我必須在壹個能傾盡全力的環境中。”在美國和英國媒體紛紛報道美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯FC足球俱樂部正與孫興慜談判之際，孫興慜此番言論被視作為轉會美國增添砝碼。美國將與加拿大、墨西哥共同主辦2026年世界杯。作為孫興慜新東家有力候選的洛杉磯FC俱樂部，由美國職業籃球聯賽（NBA）洛杉磯湖人隊“傳奇”人物“魔術師”約翰遜（66歲•美國）和球員時代被譽為美國職業棒球大聯盟（MLB）“三大遊擊手”之壹的諾瑪•加西亞帕拉（52歲•美國）共同擁有，該俱樂部成立於2014年。截至4日，該隊在美國職業足球大聯盟西部聯盟中排名第6位。洛杉磯足球俱樂部目前沒有球員身穿孫興慜的長穿背號7號。若孫興慜轉會洛杉磯FC俱樂部，隊內有能助其適應的“老隊友”。在孫興慜之前佩戴過托特納姆熱刺隊長袖標的守門員雨果•洛裏斯（39歲•法國），已於去年轉會至洛杉磯FC俱樂部把守球門。洛杉磯FC俱樂部主教練史蒂夫•切倫多洛（46歲•美國），球員時代在德國足球甲級聯賽（德甲）中曾與孫興慜同場競技。2012年，當時效力漢堡隊的前鋒孫興慜在德甲第31輪比賽中，突破時任漢諾威隊後衛切倫多洛教練防守後進球的畫面，正在網上引發熱議。該進球成為漢堡隊1比0取勝的制勝球。美國職業足球大聯盟共有30支球隊，分為東部聯盟和西部聯盟，每聯盟15支球隊進行常規賽季。每隊進行34場比賽後，各聯盟排名第1至第7位的球隊晉級季後賽（PO）八強。各聯盟第8、第9名球隊通過單場淘汰賽決出晉級季後賽八強的球隊。各聯盟冠軍球隊再進行單場決賽爭奪總冠軍。韓鐘浩記者 hjh@donga.com