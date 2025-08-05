韓國“國家代表AI”選拔收官，五支精銳團隊脫穎而出

NAVER Cloud、Upstage、SK電信、NC AI、LG AI研究所五支團隊被選定為獲得政府支持的精英團隊，將代表韓國開發人工智能（AI）基礎模型。業界公認的“三強”——NAVER Cloud、LG AI研究所和Upstage均無意外入選。在Kakao和韓國電信（KT）等落選的情況下，遊戲公司NCSOFT的子公司NC AI領銜的聯盟成功入圍。科學技術信息通信部（以下簡稱“科技部”）4日宣布，針對參與“獨立AI基礎模型項目”的15支團隊進行了書面和演示評估，最終壓縮選定上述5支精英團隊。構建獨立AI基礎模型是支持李在明總統旨在實現“AI三大強國”躍升的核心競選承諾——“全民AI”的項目。這5支入選的精英聯盟將獲得政府集中提供的圖形處理器（GPU）、數據資源等支持，開發能與大型科技公司比肩的國家代表級AI——“K-AI模型”。此次評估的核心指標是“主權AI”（Sovereign AI，即獨立人工智能）。科技部方面說明：“5支精英團隊均從壹開始就旨在開發和掌握AI基礎模型，追求主權AI的本質”，“它們還提出了高水平的開源政策，有望為擴展國內AI生態系統、提升國民AI可及性等方面做出貢獻。”細看5支精英團隊的陣容：擁有自主研發AI模型“HyperCLOVA X”的NAVER Cloud聯盟，成員包括NAVER、Twelve Labs、首爾大學產學合作團等。該聯盟的目標是構建能整合理解與生成文本、圖像、音頻、視頻等多種數據的單壹模型（全棧式基礎模型）。Upstage聯盟成員包括Nota、Lablup、Flitto、Vuno、MakinaRocks等。通信公司SK電信聯盟的成員包括遊戲公司KRAFTON和42dot、推理型AI半導體（NPU）制造商Rebellions、Liner、Selectstar等。該聯盟計劃挑戰開發超越現有國內大型語言模型（LLM）規模的超大型AI模型，並開發所有國民都能輕松使用的AI智能體。由NCSOFT子公司NC AI主導的聯盟，成員包括高麗大學、首爾大學、延世大學、韓國科學技術院（KAIST）、POSCO DX等。以“EXAONE”為核心打造的LG AI研究所聯盟，成員包括LG U+、LG CNS、FuriosaAI、Hancom、Wrtn Technologies等。該聯盟計劃基於LG AI研究所的技術實力，開發相比全球頂級最新前沿AI模型性能達到100%以上（而非95%）的“K-EXAONE”，並將其作為開源項目公開。此次入選的5支精英團隊將獲得國家記錄院、國史編纂委員會、統計廳、專利廳、廣播公司等機構擁有的數據提供。它們還將分階段獲得政府預算采購的價值1576億韓元的英偉達圖形處理器（GPU）支持。政府計劃經過對這些聯盟的階段性評估，在今年年底將支持對象壓縮至4家，並於2026年底最終選定2家。在選拔過程中還將進行“全民競賽”，最終入選的2家將成為直至2027年的全面支持對象。張恩智記者 jej@donga.com