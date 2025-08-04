奈飛動畫《K-POP：獵魔女團》原聲《Golden》登頂英國單曲榜

以K-POP（韓國流行音樂）為題材制作的奈飛（Netflix）動畫《K-POP：獵魔女團》（KPop Demon Hunters•照片）的原聲音樂（OST）《Golden》在英國官方排行榜公司（Official Charts）的“單曲百強榜”上奪得冠軍。這是繼2012年歌手PSY的《江南Style》之後，K-POP時隔13年再次登上該排行榜榜首。根據當地時間1日公布的英國官方排行榜公司數據，《Golden》在發行第六周時，擊敗流行歌星賈斯汀•比伯的《Daisies》，登頂單曲榜。其排名較前壹周上升了三位。這首歌於6月底首次以第93位躋身“百強榜”，隨後隨著電影熱映，排名急劇上升，依次達到第31位、第20位、第9位和第4位。同部電影中收錄的“獅子男孩”（Saja boys）演唱的《Your Idol》和《Soda Pop》分別位列第10位和第11位，組合“TWICE”演唱的《Takedown》位列第63位。該排行榜與美國《公告牌》（Billboard）排行榜並稱為世界兩大排行榜。官方排行榜公司首席執行官馬丁•塔爾伯特評價道：“本周標誌著這個風靡全球的韓國音樂流派迎來了又壹個裏程碑時刻。”《Golden》是《K-POP：獵魔女團》中虛擬K-POP女團“亨特麗克斯”（Huntrix）演唱的歌曲。這首歌不僅在韓國代表性音源網站Melon的“百強榜”上登頂，還在美國《公告牌》主單曲榜“百強單曲榜”（Hot 100）上位居第二，收獲了全球性人氣。歌曲由SM娛樂經紀公司前練習生作曲家李在、韓裔美國歌手奧黛麗•努娜和蕾伊•阿瑪演唱。動畫原聲音樂在該排行榜上奪冠，是自2022年電影《魔法滿屋》（Encanto）插曲《We Don‘t Talk About Bruno》以來，時隔三年的再次登頂。史智媛記者 4g1@donga.com